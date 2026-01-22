Ritual de Cristóbal Amo Martín, experto en Feng Shui: rociar vinagre en estos 3 lugares para atraer abundancia

El primer lugar es la cocina. "Representa la prosperidad, el sustento y el flujo económico del hogar", detalla Cristóbal. La recomendación es colocar un pequeño recipiente con vinagre en las cuatro esquinas de la habitación durante unas horas. Este líquido absorberá la energía estancada. Si el olor resulta molesto, se puede ventilar o encender un incienso posteriormente, ya que el efecto energético ya se habrá producido.

2. El baño: el punto de descarga

El segundo espacio es el baño, considerado un lugar donde "soltamos lo que ya no sirve". Sin embargo, si no se cuida, puede transformarse en una entrada de vibraciones bajas. Al igual que en la cocina, el experto sugiere colocar vinagre en las cuatro esquinas para que actúe como un limpiador natural y energético.

rociar vinagre Cristóbal Amo Martín, experto en Feng Shui

El tercer y último lugar es el más crítico: la puerta de la casa. "Es la boca energética del hogar. Por ahí entra todo: personas, oportunidades y vibraciones", asegura Amo Martín.

A diferencia de los otros cuartos, aquí la técnica cambia. Se debe limpiar la puerta con vinagre, pero con una "presencia e intención" clara. Mientras se realiza la limpieza física, el experto recomienda repetir mentalmente la siguiente frase poderosa: "Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia".

El efecto del vinagre

Para finalizar, Cristóbal Amo Martín reflexiona sobre la conexión entre el espacio y la psiquis: "Cuando limpias tu entorno, tu mente y tu campo emocional también se ordenan. Y donde hay orden, la abundancia fluye".