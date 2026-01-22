Ritual de Cristóbal Amo Martín, experto en Feng Shui: rociar vinagre en estos 3 lugares para atraer abundancia
El experto en bienestar explicó cómo usar este ingrediente casero para limpiar energías densas. Cuáles son los rincones claves del hogar según el Feng Shui.
En el mundo del bienestar y las terapias holísticas, la limpieza energética del hogar es un pilar fundamental para destrabar los caminos de la prosperidad. En este contexto, el reconocido emprendedor y experto en Feng Shui, Cristóbal Amo Martín, compartió un poderoso secreto que se volvió viral en redes: el uso estratégico del vinagre para atraer la abundancia.
Con más de 12 años de experiencia y una comunidad que supera los 5 millones de seguidores, Amo Martín reveló que este ingrediente común no solo sirve para cocinar o desinfectar superficies físicas, sino que actúa como un potente "neutralizador de energías densas". Según explicó en su última publicación, existen tres puntos neurálgicos en la casa donde el vinagre debe aplicarse para eliminar bloqueos.
Los 3 lugares claves para colocar vinagre según el Feng Shui
El especialista detalla que el proceso requiere intención y precisión. No se trata de limpiar por limpiar, sino de entender el simbolismo de cada habitación según el Feng Shui.
1. La cocina: el centro de la prosperidad
El primer lugar es la cocina. "Representa la prosperidad, el sustento y el flujo económico del hogar", detalla Cristóbal. La recomendación es colocar un pequeño recipiente con vinagre en las cuatro esquinas de la habitación durante unas horas. Este líquido absorberá la energía estancada. Si el olor resulta molesto, se puede ventilar o encender un incienso posteriormente, ya que el efecto energético ya se habrá producido.
2. El baño: el punto de descarga
El segundo espacio es el baño, considerado un lugar donde "soltamos lo que ya no sirve". Sin embargo, si no se cuida, puede transformarse en una entrada de vibraciones bajas. Al igual que en la cocina, el experto sugiere colocar vinagre en las cuatro esquinas para que actúe como un limpiador natural y energético.
El tercer y último lugar es el más crítico: la puerta de la casa. "Es la boca energética del hogar. Por ahí entra todo: personas, oportunidades y vibraciones", asegura Amo Martín.
A diferencia de los otros cuartos, aquí la técnica cambia. Se debe limpiar la puerta con vinagre, pero con una "presencia e intención" clara. Mientras se realiza la limpieza física, el experto recomienda repetir mentalmente la siguiente frase poderosa: "Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia".
El efecto del vinagre
Para finalizar, Cristóbal Amo Martín reflexiona sobre la conexión entre el espacio y la psiquis: "Cuando limpias tu entorno, tu mente y tu campo emocional también se ordenan. Y donde hay orden, la abundancia fluye".
