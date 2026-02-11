Vacaciones en Uruguay: el pueblo con arquitectura europea que sorprende y enamora a los turistas
Se ubica en el departamento de Colonia y cuenta con construcciones centenarias. En este lugar, la calma y naturaleza se funden sin igual. Qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica se convirtió, durante el último tiempo, en el faro del turismo para cientos de visitantes que buscan conectar con la naturaleza en su estado más puro. Por lo general, las extensas playas o grandes epicentros se encargan de recibir a los turistas, con una vida activa y diferentes propuestas para saciar sus necesidades.
Sin embargo, los destinos desconocidos, aquellos cargados de serenidad y armonía, son perfectos para descansar durante las vacaciones alejados del ritmo frenético que imprimen las grandes ciudades. Conchillas, situado en el departamento de Colonia, es uno de los más alagados de Uruguay, con construcciones centenarias y un diseño europeo.
Qué se puede hacer en Conchillas
La principal actividad es recorrer la localidad a pie, donde la arquitectura de piedra, las antiguas instalaciones industriales y el trazado urbano permiten comprender su origen y su fuerte vínculo con las industrias.
El entorno natural complementa la experiencia. La cercanía al Río de la Plata y los espacios abiertos invitan a disfrutar del paisaje, descansar y conectar con la naturaleza. En este 2026, el pueblo se consolida como un destino ideal para escapadas breves, lejos de los centros turísticos tradicionales.
Dónde queda Conchillas
Este pequeño destino está ubicado en el departamento de Colonia, al suroeste de Uruguay, cerca del Río de la Plata y a pocos kilómetros de Carmelo. Si bien es una localidad pequeña y de fácil acceso, se encuentra fuera de los circuitos turísticos más concurridos.
Cómo llegar a Conchillas
La forma más simple y rápida de llegar a Conchillas es es ingresando al departamento de Colonia. El acceso se realiza por rutas asfaltadas que conectan la localidad con Carmelo y con Colonia del Sacramento, dos de los principales puntos de referencia de la zona.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario