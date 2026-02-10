Descubrí Chile: el pueblo con playas tranquilas e ideal para los deportes acuáticos
Situado en la región de O’Higgins, frente al Pacífico, es perfecto para practicar kitesurf y windsurf y probar maricos frescos. Cómo llegar y qué se puede hacer.
Sudamérica dispone de cientos de puntos turísticos que se encargan de atrapar y maravillar a cada turista, perfecto para desconectar de la rutina diaria durante las vacaciones. Países como Argentina, Brasil o Chile se volvieron el faro del turismo durante el último tiempo, con propuestas ideales para visitar con la familia.
Matanzas, en la costa central de Chile, se destaca por su paisaje único más que por la playa en sí. Ubicado en la región de O’Higgins frente al Pacífico, este pueblo ofrece un entorno natural privilegiado, con viento, mar y colinas verdes, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza sin alejarse de los principales epicentros.
Qué se puede hacer en Matanzas
En Matanzas se puede disfrutar de la playa amplia y ventosa, ideal para kitesurf y windsurf, o simplemente para caminar, sentarse a contemplar el mar y relajarse lejos de las multitudes.
También ofrece senderos por cerros y miradores perfectos para caminar o andar en bicicleta, con vistas panorámicas que atraen a fotógrafos y amantes del paisaje. En cuanto a la gastronomía, se centra en pescados y mariscos frescos, servidos en restaurantes con vistas al océano.
Dónde queda Matanzas
Este pueblo se encuentra en la costa central de Chile, en la región de O’Higgins, frente al océano Pacífico. Es un pequeño destino ubicado entre colinas verdes y la playa, alejado de centros comerciales, lo que lo convierte en un destino tranquilo y natural.
Cómo llegar a Matanzas
Para llegar a Matanzas desde Santiago, se debe tomar la carretera hacia la costa pasando por Pichilemu y luego seguir rutas secundarias hasta el pueblo. El viaje en auto dura aproximadamente tres horas y media. También es posible combinar transporte público, ya sea en autobuses o taxis, aunque estas opciones suelen tener una duración más prolongada.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario