Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con pocos habitantes ideal para desconectar un fin de semana

Dónde queda Plomer

Plomer se encuentra en el partido de General Las Heras, dentro de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo muy pequeño, con menos de 200 habitantes, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan silencio, cielos abiertos y una experiencia rural auténtica.

Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires lo transforma en un plan ideal para una escapada de fin de semana, sin necesidad de organizar un viaje largo.

Cómo llegar a Plomer

Plomer está ubicado a aproximadamente 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En auto , el viaje dura alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Se puede acceder por rutas provinciales en buen estado.

Desde localidades cercanas, también es posible combinar transporte público hasta General Las Heras y luego continuar en vehículo particular o remis.

Cerca, tranquilo y poco conocido, Plomer es una joya escondida de Buenos Aires para quienes buscan frenar el tiempo por un par de días.