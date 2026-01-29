Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con pocos habitantes ideal para desconectar un fin de semana
La provincia de Buenos Aires esconde pequeños destinos rurales que todavía no fueron invadidos por el turismo masivo, ideales para quienes buscan bajar un cambio y escapar del ruido de la ciudad
A pocos kilómetros de la Capital, existe un pueblo con muy pocos habitantes que se presenta como una opción perfecta para una escapada corta, tranquila y en contacto con la naturaleza.
Lejos de los circuitos más populares, este rincón bonaerense conserva el espíritu de los pueblos de antaño, con calles silenciosas, historia ferroviaria y una vida que transcurre sin apuros. Es un lugar pensado para descansar, caminar sin horarios y disfrutar de la simpleza del campo.
Qué se puede hacer en Plomer
Uno de los grandes atractivos de Plomer es su antigua estación de tren, que formó parte de un histórico ramal de trocha angosta. Aunque hoy no circulan trenes, el edificio se mantiene como símbolo del pasado y como punto de encuentro para vecinos y visitantes.
El entorno invita a realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridos por senderos rurales, ideales para desconectar del ritmo urbano. Además, la gastronomía local sorprende por su impronta casera, con parrillas y almacenes de campo que ofrecen platos tradicionales y sabores bien criollos.
Plomer es un destino ideal para visitar en familia, en pareja o incluso en soledad, ya que su principal atractivo es la tranquilidad absoluta y el contacto directo con la naturaleza.
Dónde queda Plomer
Plomer se encuentra en el partido de General Las Heras, dentro de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo muy pequeño, con menos de 200 habitantes, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan silencio, cielos abiertos y una experiencia rural auténtica.
Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires lo transforma en un plan ideal para una escapada de fin de semana, sin necesidad de organizar un viaje largo.
Cómo llegar a Plomer
Plomer está ubicado a aproximadamente 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
-
En auto, el viaje dura alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Se puede acceder por rutas provinciales en buen estado.
Desde localidades cercanas, también es posible combinar transporte público hasta General Las Heras y luego continuar en vehículo particular o remis.
Cerca, tranquilo y poco conocido, Plomer es una joya escondida de Buenos Aires para quienes buscan frenar el tiempo por un par de días. Si querés, te armo otra nota similar para otro pueblo.
