Escapadas por Buenos Aires: el pueblo que parece sacado de Italia y es el mejor para tener un finde distinto
Muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires existen destinos ideales para cortar con la rutina sin necesidad de viajar largas distancias.
Entre las propuestas que más sorprenden a quienes buscan escapadas originales, hay un lugar que parece sacado directamente de Europa y que se convirtió en uno de los paseos más elegidos para los fines de semana.
Este desarrollo urbanístico de ocho hectáreas fue pensado como un paseo cultural, gastronómico y recreativo, inspirado en los tradicionales pueblos del norte de Italia. Sus calles empedradas, fachadas de época y una imponente torre medieval logran que el visitante se sienta transportado a la región italiana de la Toscana, sin salir de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los grandes atractivos de este destino es su cercanía con el centro porteño, ya que se encuentra a solo 40 minutos del Obelisco, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan una escapada de fin de semana diferente, accesible y sin grandes complicaciones de traslado.
Además, el lugar es de acceso gratuito, cuenta con estacionamiento sin cargo y ofrece actividades durante todo el año, lo que lo vuelve ideal tanto para parejas como para familias con chicos.
Qué se puede hacer en La Toscana
La Toscana ofrece una experiencia completa que combina arquitectura, gastronomía y entretenimiento. Caminar por el predio ya es una atracción en sí misma, ya que cada rincón está diseñado para recrear la estética de los pueblos medievales italianos, con detalles que invitan a sacar fotos y recorrer sin apuro. : La Toscana, también conocida como Torrepueblo.
El paseo cuenta con una amplia propuesta gastronómica, donde se destacan los sabores italianos: casas de pasta artesanal, pizzerías, restaurantes gourmet y parrillas. Esto permite disfrutar desde un almuerzo informal hasta una cena más elaborada, convirtiéndolo en un verdadero polo gastronómico.
Durante los fines de semana, se realizan shows en vivo, recitales y espectáculos culturales en la Plaza Toscana. Se presentan bandas tributo, músicos independientes y artistas de distintos estilos, mientras que durante el día hay propuestas pensadas especialmente para los más chicos.
Para quienes desean extender la experiencia, el complejo dispone de departamentos amueblados de dos y tres ambientes, que se alquilan por día. Al hospedarse allí, se puede acceder a servicios como spa, gimnasio y sala de juegos, ideal para una escapada más relajada.
Además, su ubicación permite complementar la visita con otros paseos cercanos, como Temaikén, que está a solo 10 minutos, una recorrida por Ingeniero Maschwitz o una escapada al Delta del Tigre, otra de las joyas del turismo de fin de semana.
Dónde queda La Toscana
La Toscana está ubicada en Libertad 50, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su entorno combina tranquilidad, naturaleza y fácil acceso, lo que refuerza su perfil como destino ideal para descansar sin alejarse demasiado de la ciudad.
Gracias a su ubicación estratégica, es una de las opciones más elegidas por quienes buscan escapadas cortas con un entorno distinto y una propuesta cultural y gastronómica atractiva.
Cómo llegar a La Toscana
Llegar a La Toscana es muy sencillo. En auto, se debe tomar la Panamericana, Ramal Escobar, y salir a la altura del kilómetro 40,5, siguiendo luego las indicaciones hacia Benavídez.
También se puede acceder en transporte público. Una opción es el tren Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate, bajando en las estaciones Benavídez o Ingeniero Maschwitz, desde donde se puede tomar un remis hasta el predio.
Otra alternativa es el colectivo: varias líneas circulan por la Colectora Oeste del Ramal Escobar, entre ellas la 60 y la 203, que permiten llegar cómodamente a este destino que parece italiano, pero está en pleno Buenos Aires
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario