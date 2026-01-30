Escapadas por Buenos Aires: el pueblo que parece sacado de Italia y es el mejor para tener un finde distinto

El paseo cuenta con una amplia propuesta gastronómica, donde se destacan los sabores italianos: casas de pasta artesanal, pizzerías, restaurantes gourmet y parrillas. Esto permite disfrutar desde un almuerzo informal hasta una cena más elaborada, convirtiéndolo en un verdadero polo gastronómico.

Durante los fines de semana, se realizan shows en vivo, recitales y espectáculos culturales en la Plaza Toscana. Se presentan bandas tributo, músicos independientes y artistas de distintos estilos, mientras que durante el día hay propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

Para quienes desean extender la experiencia, el complejo dispone de departamentos amueblados de dos y tres ambientes, que se alquilan por día. Al hospedarse allí, se puede acceder a servicios como spa, gimnasio y sala de juegos, ideal para una escapada más relajada.

Además, su ubicación permite complementar la visita con otros paseos cercanos, como Temaikén, que está a solo 10 minutos, una recorrida por Ingeniero Maschwitz o una escapada al Delta del Tigre, otra de las joyas del turismo de fin de semana.

Dónde queda La Toscana

La Toscana está ubicada en Libertad 50, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su entorno combina tranquilidad, naturaleza y fácil acceso, lo que refuerza su perfil como destino ideal para descansar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Gracias a su ubicación estratégica, es una de las opciones más elegidas por quienes buscan escapadas cortas con un entorno distinto y una propuesta cultural y gastronómica atractiva.

Cómo llegar a La Toscana

Llegar a La Toscana es muy sencillo. En auto, se debe tomar la Panamericana, Ramal Escobar, y salir a la altura del kilómetro 40,5, siguiendo luego las indicaciones hacia Benavídez.

También se puede acceder en transporte público. Una opción es el tren Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate, bajando en las estaciones Benavídez o Ingeniero Maschwitz, desde donde se puede tomar un remis hasta el predio.

Otra alternativa es el colectivo: varias líneas circulan por la Colectora Oeste del Ramal Escobar, entre ellas la 60 y la 203, que permiten llegar cómodamente a este destino que parece italiano, pero está en pleno Buenos Aires