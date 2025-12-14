Escapadas en Buenos Aires: el pueblo rural con pulperías de época y de cultura agrícola y ganadera
A poco más de una hora de la Ciudad existe un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ruido, reencontrarse con la vida rural y disfrutar de paisajes y gastronomía típica.
Para escapar del caos urbano no hace falta viajar grandes distancias ni planificar largas vacaciones. La provincia de Buenos Aires ofrece pequeños pueblos donde el tiempo parece avanzar más lento, con calles tranquilas, construcciones históricas y propuestas pensadas para disfrutar sin apuros.
Este destino en particular se destaca por su identidad rural, su vínculo con la producción agrícola y ganadera y la presencia de pulperías y restaurantes históricos que conservan recetas y costumbres de otra época. Su entorno natural y su perfil turístico lo convierten en una opción perfecta para una escapada de fin de semana.
Qué se puede hacer en Uribelarrea
Uribelarrea ofrece múltiples actividades para quienes buscan tranquilidad, buena comida y contacto con la historia local. Es un pueblo reconocido por su gastronomía artesanal, especialmente por la elaboración de quesos y productos lácteos, herencia directa de su pasado productivo.
Además, cuenta con un importante valor cultural y arquitectónico, con edificios antiguos, espacios verdes y sitios emblemáticos que invitan a recorrerlo caminando. Entre sus principales atractivos se destacan:
-
La estación de tren de 1892, ideal para comenzar el recorrido
La Iglesia Nuestra Señora de Luján, ubicada frente a la plaza central
El Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, con una destacada colección de implementos antiguos
El Túnel Vegetal, un sendero arbolado de más de 200 metros, perfecto para paseos y fotografías
La Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, que permite conocer de cerca la vida rural
Restaurantes y pulperías históricas, como El Palenque, edificio de 1890 declarado Patrimonio Histórico y Cultural
Dónde queda Uribelarrea
Uribelarrea se encuentra ubicado a unos 80 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas. Su cercanía lo convierte en una de las opciones más accesibles para una escapada corta.
El pueblo está emplazado sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 82, en una zona rodeada de campos, tambos y paisajes abiertos característicos del interior bonaerense.
Cómo llegar a Uribelarrea
Para llegar a Uribelarrea desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la autopista Riccheri y luego la autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección sur hasta el kilómetro 82.
El trayecto es sencillo, completamente asfaltado y demanda aproximadamente una hora y media, lo que convierte a este pueblo rural en una de las escapadas más prácticas y elegidas para desconectarse sin alejarse demasiado.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario