Escapadas en Buenos Aires: el pueblo rural con pulperías de época y de cultura agrícola y ganadera

El pueblo está emplazado sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 82, en una zona rodeada de campos, tambos y paisajes abiertos característicos del interior bonaerense.

Cómo llegar a Uribelarrea

Para llegar a Uribelarrea desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la autopista Riccheri y luego la autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección sur hasta el kilómetro 82.

El trayecto es sencillo, completamente asfaltado y demanda aproximadamente una hora y media, lo que convierte a este pueblo rural en una de las escapadas más prácticas y elegidas para desconectarse sin alejarse demasiado.