Escapadas cerca de CABA: el destino con pastas caseras, arquitectura ferroviaria y caminos de tierra
Una localidad pequeña que destaca por su paz natural y que cuenta con una estructura clásica típica de campo. Conocé los detalles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Dentro del partido de San Andrés de Giles está Azcuénaga, un pequeño pueblo rural que es el destino ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad en tu próximo viaje sin la necesidad de manejar tan lejos.
¿Qué se puede hacer en Azcuénaga?
Azcuénaga es un diminuto pueblo rural ubicado en San Andrés de Giles que se encuentra a menos de horas de la ciudad de Buenos Aires. Es una localidad pequeña donde abunda la tranquilidad y cuenta con una arquitectura clásica típica de campo.
Ahí podrás disfrutar de una imperdible gastronomía en los tres restaurantes que tiene el pueblo. Además, posee una pequeña y pintoresca hostería para pasar varios días.
Entre los atractivos turísticos del lugar se puede mencionar el mural de adobe ubicado en la estación ferroviaria, que fue declarado interés cultural por la Provincia de Buenos Aires.
Por último, otros lugares para conocer en Azcuénaga son el edificio de la antigua Casa Terreno; la Capilla Nuestra Señora del Rosario; el club recreativo Apolo; la panadería artesanal La Moderna.
¿Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga?
Azcuénaga es una pequeña localidad rural perteneciente al partido de San Andrés de Giles. Asimismo, se encuentra a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tan solo dos horas en auto.
Para llegar en auto desde CABA hasta Azcuénaga hay que tomar la Ruta Nacional 8 hasta Solís y agarrar por la Ruta Provincial 193.
El trayecto es de 122 kilómetros, es decir una hora y media de viaje aproximadamente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario