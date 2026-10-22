Escapadas cerca de CABA: el destino con pastas caseras, arquitectura ferroviaria y caminos de tierra

Por último, otros lugares para conocer en Azcuénaga son el edificio de la antigua Casa Terreno; la Capilla Nuestra Señora del Rosario; el club recreativo Apolo; la panadería artesanal La Moderna.

¿Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga?

Azcuénaga es una pequeña localidad rural perteneciente al partido de San Andrés de Giles. Asimismo, se encuentra a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tan solo dos horas en auto.

Para llegar en auto desde CABA hasta Azcuénaga hay que tomar la Ruta Nacional 8 hasta Solís y agarrar por la Ruta Provincial 193.

El trayecto es de 122 kilómetros, es decir una hora y media de viaje aproximadamente.