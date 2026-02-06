Escapadas para el Día de los Enamorados: los lugares ideales para visitar el 14 de febrero con tu pareja

En San Telmo, la experiencia suma piscina y cena incluida, perfecta para una noche distinta en pareja, combinando relax, gastronomía y la energía nocturna de Buenos Aires.

Salta — Hotel Colonial Salta

image

Frente a la histórica Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta invita a vivir San Valentín con un encanto clásico y una fuerte identidad local. Con más de 80 años de trayectoria y una arquitectura que conserva la esencia del siglo XIX, es una opción ideal para parejas que valoran la historia, la cultura y los paseos urbanos.

Su ubicación permite recorrer iglesias, museos, peñas, cafés y restaurantes caminando, haciendo de cada momento una experiencia compartida. Una escapada romántica con carácter, tradición y el norte argentino como escenario.

Chascomús, Buenos Aires — Howard Johnson Chascomús

image

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y descanso sin viajar lejos. Ubicado junto a la laguna, el hotel invita a celebrar San Valentín con planes simples y relajados.

Piscinas, solárium, spa, áreas verdes y atardeceres junto al agua conforman una experiencia ideal para desconectar, caminar, descansar y disfrutar del tiempo en pareja en un entorno sereno.

El Calafate, Patagonia — Montano Boutique Suites

image

Para un San Valentín con diseño y privacidad, Montano Boutique Suites propone una experiencia íntima y sofisticada en El Calafate. Con una estética contemporánea, ambientes cálidos y un servicio personalizado, este hotel boutique se distingue por su atención a los detalles.

La propuesta especial incluye alojamiento con desayuno, vino patagónico y frutos rojos patagónicos en la habitación, un gesto romántico perfecto para brindar en pareja con la Patagonia como fondo.

Ushuaia — Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar

image

Celebrar el amor en el fin del mundo es una experiencia única. Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia combina paisajes imponentes, aire puro y una propuesta hotelera de alto nivel.

Con habitaciones, suites y lofts, además de una gastronomía que destaca los sabores regionales, el hotel ofrece experiencias personalizadas que permiten combinar descanso con aventura: trekking, navegaciones y excursiones. Ideal para parejas que buscan emoción, naturaleza y momentos inolvidables.

Iguazú — Iguazú Grand

image

En plena selva misionera, Iguazú Grand es sinónimo de lujo, relax y romance cinco estrellas. A minutos del Parque Nacional Iguazú, este hotel ofrece un entorno natural privilegiado, con jardines amplios, piscinas, spa y propuestas gastronómicas de primer nivel.

Una opción perfecta para quienes quieren un San Valentín sensorial, rodeados de verde, silencio y confort absoluto, con todo pensado para disfrutar sin preocupaciones.