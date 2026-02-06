Escapadas para el Día de los Enamorados: los lugares ideales para visitar el 14 de febrero con tu pareja
San Valentín llega con una clara tendencia: celebrar el amor a través de experiencias compartidas, lejos de los regalos materiales y cada vez más cerca del bienestar, la desconexión y los momentos memorables en pareja.
Las escapadas románticas, los circuitos de spa, las cenas especiales y las estadías con detalles pensados para dos se consolidan como las opciones favoritas para este 14 de febrero.
Desde destinos cercanos a Buenos Aires hasta propuestas urbanas con estilo, viajes al norte, al sur del país o incluso al exterior, la oferta hotelera suma planes diseñados para disfrutar sin apuro, reconectar y vivir una fecha especial de una manera distinta.
Los ocho lugares ideales para el Día de los Enamorados
San Antonio de Areco, Buenos Aires — Un Alto en la Huella | Hotel Spa & Wellness Resort
En pleno corazón del campo bonaerense, Un Alto en la Huella propone un San Valentín atravesado por la naturaleza, la calma y el bienestar. Ubicado frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, este hotel spa & wellness resort combina historia, paisaje rural y experiencias pensadas para el descanso profundo.
La propuesta incluye alojamiento con desayuno buffet americano en habitaciones Standard y Suites, además de acceso al Spa La Aguada, con piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio. Ideal para parejas que buscan bajar revoluciones, reconectar y celebrar el amor en un entorno natural y silencioso.
Ciudad de Buenos Aires — Ker Hoteles
Para quienes prefieren una celebración urbana sin salir de la ciudad, Ker Hoteles presenta propuestas románticas en distintos barrios porteños. Desde una cena especial en Recoleta hasta paquetes de alojamiento con masaje y acceso al Health Club en Belgrano y Villa Urquiza, la cadena ofrece planes versátiles y con estilo.
En San Telmo, la experiencia suma piscina y cena incluida, perfecta para una noche distinta en pareja, combinando relax, gastronomía y la energía nocturna de Buenos Aires.
Salta — Hotel Colonial Salta
Frente a la histórica Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta invita a vivir San Valentín con un encanto clásico y una fuerte identidad local. Con más de 80 años de trayectoria y una arquitectura que conserva la esencia del siglo XIX, es una opción ideal para parejas que valoran la historia, la cultura y los paseos urbanos.
Su ubicación permite recorrer iglesias, museos, peñas, cafés y restaurantes caminando, haciendo de cada momento una experiencia compartida. Una escapada romántica con carácter, tradición y el norte argentino como escenario.
Chascomús, Buenos Aires — Howard Johnson Chascomús
A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y descanso sin viajar lejos. Ubicado junto a la laguna, el hotel invita a celebrar San Valentín con planes simples y relajados.
Piscinas, solárium, spa, áreas verdes y atardeceres junto al agua conforman una experiencia ideal para desconectar, caminar, descansar y disfrutar del tiempo en pareja en un entorno sereno.
El Calafate, Patagonia — Montano Boutique Suites
Para un San Valentín con diseño y privacidad, Montano Boutique Suites propone una experiencia íntima y sofisticada en El Calafate. Con una estética contemporánea, ambientes cálidos y un servicio personalizado, este hotel boutique se distingue por su atención a los detalles.
La propuesta especial incluye alojamiento con desayuno, vino patagónico y frutos rojos patagónicos en la habitación, un gesto romántico perfecto para brindar en pareja con la Patagonia como fondo.
Ushuaia — Wyndham Garden Ushuaia | Hotel del Glaciar
Celebrar el amor en el fin del mundo es una experiencia única. Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia combina paisajes imponentes, aire puro y una propuesta hotelera de alto nivel.
Con habitaciones, suites y lofts, además de una gastronomía que destaca los sabores regionales, el hotel ofrece experiencias personalizadas que permiten combinar descanso con aventura: trekking, navegaciones y excursiones. Ideal para parejas que buscan emoción, naturaleza y momentos inolvidables.
Iguazú — Iguazú Grand
En plena selva misionera, Iguazú Grand es sinónimo de lujo, relax y romance cinco estrellas. A minutos del Parque Nacional Iguazú, este hotel ofrece un entorno natural privilegiado, con jardines amplios, piscinas, spa y propuestas gastronómicas de primer nivel.
Una opción perfecta para quienes quieren un San Valentín sensorial, rodeados de verde, silencio y confort absoluto, con todo pensado para disfrutar sin preocupaciones.
