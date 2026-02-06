Descubrí Jujuy 2026: el pueblo con cerros lleno de colores y paisajes únicos
En el corazón del Norte argentino existe un destino que parece detenido en el tiempo, rodeado de cerros multicolores y una calma difícil de encontrar en otros lugares.
Ideal para quienes buscan desconexión absoluta, contacto con la naturaleza y experiencias auténticas, este pueblo jujeño se transformó en una de las grandes joyas turísticas del país.
Ubicado dentro de la Quebrada de Humahuaca, este rincón fue distinguido a nivel internacional por su belleza, su identidad cultural y su compromiso con el turismo sustentable. De hecho, la ONU Turismo lo seleccionó dentro del programa “Best Tourism Villages”, compitiendo con más de 100 pueblos de todo el mundo y posicionándolo como uno de los más lindos del planeta.
Con poco más de 5.000 habitantes, el pueblo ofrece un ritmo de vida tranquilo, paisajes que impactan desde el primer momento y una fuerte conexión con las tradiciones andinas, donde la Pachamama y el respeto por la tierra son parte de la vida cotidiana.
Qué se puede hacer en Maimará
Las propuestas para disfrutar en este destino jujeño combinan naturaleza, historia, gastronomía y experiencias únicas. Entre las actividades imperdibles se destacan:
-
Contemplar la Paleta del Pintor: es el ícono del lugar. Esta formación geológica despliega franjas de colores intensos que cambian según la luz del día, regalando postales inolvidables al amanecer y al atardecer.
Visitar bodegas de altura: Maimará sorprende con vinos producidos en condiciones extremas, con suelos y climas únicos que dan lugar a etiquetas de gran calidad.
Recorrer las plantaciones de flores: durante la temporada de floración, los campos de rosas, claveles y gladiolos llenan el paisaje de color.
Explorar la Posta de Hornillos: un sitio histórico clave que funcionó como cuartel del Ejército de la Independencia y hoy es museo.
Viajar en el Tren Solar de la Quebrada: una experiencia moderna y sustentable para recorrer los pueblos de la zona sin impacto ambiental.
Descubrir el Puente Natural: una caminata ideal para conocer esta formación moldeada por el viento y el agua a lo largo de miles de años.
Además, la gastronomía local es parte fundamental de la experiencia, con platos típicos como locro, humita en chala, empanadas jujeñas y postres tradicionales como mazamorra y empanadillas de cayote.
Dónde queda Maimará
Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento de Tilcara, sobre la Ruta Nacional 9, en plena Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Su ubicación estratégica permite disfrutar de un entorno natural privilegiado, con cerros coloridos, valles y una fuerte presencia cultural andina. Además, está cerca de otros destinos turísticos destacados del norte jujeño, lo que lo convierte en una excelente base para recorrer la región.
Cómo llegar a Maimará
Llegar a Maimará es sencillo y forma parte del viaje:
-
En auto: desde San Salvador de Jujuy se accede por la Ruta Nacional 9, en un recorrido de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
En colectivo: hay servicios regulares desde la capital jujeña y desde otras localidades de la Quebrada.
En Tren Solar de la Quebrada: una de las opciones más atractivas y sustentables, con paradas en los principales pueblos turísticos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario