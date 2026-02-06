Descubrí Jujuy 2026: el pueblo con cerros lleno de colores y paisajes únicos

Dónde queda Maimará

Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento de Tilcara, sobre la Ruta Nacional 9, en plena Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Su ubicación estratégica permite disfrutar de un entorno natural privilegiado, con cerros coloridos, valles y una fuerte presencia cultural andina. Además, está cerca de otros destinos turísticos destacados del norte jujeño, lo que lo convierte en una excelente base para recorrer la región.

Cómo llegar a Maimará

Llegar a Maimará es sencillo y forma parte del viaje: