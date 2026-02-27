Importar tecnología en 2026: qué productos conviene comprar en el exterior y cómo pagar para ahorrar

Telefonía móvil

El mercado de celulares presenta una dicotomía interesante. Para la gama baja y media, la producción y el ensamblaje en Tierra del Fuego logran precios competitivos que desalientan la importación individual.

Dispositivos como el iPhone, los modelos Pro de la serie Pixel de Google o los plegables de última generación de marcas asiáticas conviene adquirirlos fuera. La diferencia de precio en un celular de 1.000 dólares puede superar el 40% al comparar el valor oficial en una tienda de Estados Unidos sumado a los impuestos de nacionalización, frente al precio de lista de un revendedor autorizado en Buenos Aires.

Es vital recordar un requisito técnico excluyente: la homologación. El comprador debe verificar que el modelo específico (identificado por su número de serie o modelo técnico) figure en la base de datos del organismo antes de confirmar la transacción.

Audio de alta fidelidad y fotografía

Los entusiastas del sonido y la imagen encuentran en el exterior un paraíso de opciones inexistentes en el país. Auriculares de estudio, amplificadores DAC portátiles, lentes fotográficos específicos y drones de uso semiprofesional son artículos que conviene importar. La oferta local de estos productos suele ser esporádica y con precios fijados al dólar "blue" más un margen de cobertura alto por la baja rotación.

El usuario puede acceder a marcas de audio japonesas o alemanas y a equipamiento fotográfico de segunda mano certificado (aunque con precaución sobre las normas de usados) o nuevo, pagando los derechos correspondientes pero asegurando la disponibilidad del producto exacto que necesita para su trabajo o afición.

Cómo pagar para consolidar el ahorro

La conveniencia del precio internacional depende en gran medida del método de pago. El uso de la tarjeta de crédito en pesos activa percepciones impositivas que encarecen la operación. La estrategia ganadora en 2026 consiste en el pago con dólares propios, previamente adquiridos a través del mercado oficial, o MEP o mediante criptoactivos estables.

Al cancelar el resumen de la tarjeta o la compra directa con dólares en cuenta, se evita la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, accediendo a un tipo de cambio implícito mucho más competitivo que el "dólar tarjeta". Esta maniobra financiera puede significar un ahorro adicional del 15% al 20% sobre el costo final del producto, terminando de inclinar la balanza a favor de la importación.