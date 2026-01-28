Este es el mejor horario para comprar pasajes de avión
Existen diferentes estrategias para alivianar los costos de los pasajes, que por lo general tienen un precio elevado. Los detalles en la nota.
Planear un viaje requiere atención a cada detalle: desde elegir el destino y armar el recorrido hasta decidir la manera de llegar. Cada decisión influye de manera directa en la experiencia y en cómo se disfruta cada momento del viaje, motivo por el cual no se debe dejar nada librado al azar.
Aunque volar es la opción más rápida y cómoda, los pasajes aéreos, por lo general, representan uno de los gastos más importantes. Por eso, organizarse con anticipación y comprar en los momentos adecuados puede marcar la diferencia y ayudar a reducir costos sin afectar la comodidad del viaje ni golpear el bolsillo.
Con cuánta anticipación hay que reservar
Adquirir los pasajes con anticipación puede impactar notablemente en el costo final. Los especialistas recomiendan evitar las compras de último minuto, ya que suelen ser más caras. Por este motivo, lo ideal es reservar varias semanas antes del viaje para conseguir mejores tarifas.
En la actualidad, herramientas como KAYAK o Skyscanner facilitan esta tarea al analizar las fluctuaciones de precios, alertar sobre los mejores momentos para comprar y sugerir fechas alternativas para quienes tienen flexibilidad para planificar sus vacaciones.
No solo importa el momento de la compra, sino también el día y la hora. Los domingos suelen ser los más caros por la alta demanda, mientras que reservar de noche o en la madrugada puede representar un ahorro considerable para el bolsillo.
De esta manera, planificar las vacaciones con tiempo no solo permite reducir gastos, sino también organizar el viaje de manera más tranquila y disfrutarlo desde el primer instante.
