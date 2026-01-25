Estos son los ejercicios para mejorar la agilidad mental

Fuerza para cuidar la mente

El entrenamiento con resistencia no solo fortalece los músculos, también cumple un rol clave en la protección del cerebro. Comenzar con pesos moderados y progresar de forma gradual ayuda a sostener el rendimiento mental y físico a lo largo del tiempo.

Por qué mejoran la agilidad

Estos ejercicios potencian la agilidad al exigir una adaptación permanente del cuerpo y la mente. Cada gesto requiere control, estabilidad y respuestas rápidas, lo que activa el cerebro, refuerza las conexiones neuronales y mejora la coordinación entre el movimiento y el pensamiento.