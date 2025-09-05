El feriado de septiembre que dará un descanso a mitad de la semana: a quiénes alcanza
Aunque septiembre no suele ser un mes con muchos feriados, este año incluye un día libre que permitirá a algunos disfrutar de un merecido descanso.
Septiembre llega con novedades en el calendario, y los feriados y fines de semana largos vuelven a aparecer en la agenda de millones de personas. En la primera quincena, se destaca un día libre a mitad de semana que puede modificar rutinas laborales y escolares, además de brindar la oportunidad para escapadas cortas o simplemente descansar.
Este día libre corresponde a una conmemoración local, por lo que no aplica en todo el país. Aun así, es recomendable tenerlo presente, ya que impacta en servicios, trámites y horarios, y puede convertirse en un respiro inesperado en medio de la semana laboral.
El feriado inesperado que habrá en septiembre
El miércoles 10 de septiembre de 2025 se suma al calendario como feriado local en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en conmemoración del 164 aniversario de su creación, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 1861.
Cada año, el municipio organiza actos oficiales, ceremonias y actividades culturales para celebrar la fecha, destacando la historia y el desarrollo del distrito a lo largo del tiempo. Este día libre tiene alcance exclusivamente distrital, por lo que solo se aplica dentro de Lomas de Zamora y no afecta al resto del AMBA ni al resto de la provincia de Buenos Aires.
Fuera del partido, el 10 de septiembre es un día laboral normal, mientras que las dependencias municipales suelen informar cronogramas especiales y posibles servicios reducidos, afectando principalmente a empleados públicos y servicios locales. La recomendación es que vecinos y visitantes consulten con anticipación los horarios de atención y la disponibilidad de trámites.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
