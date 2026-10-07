Feriado del 12 de octubre: all inclusive por menos de US$2.000 y Cataratas del Iguazú por menos de $1.000.000
Se acerca el esperado fin de semana largo y las agencias ofrecen grandes opciones. El feriado del 12 de octubre activa la fuerte demanda de viajes nacionales.
De cara al próximo feriado del 12 de octubre, el sector turístico observa una demanda que combina destinos tradicionales con nuevas opciones. Los viajeros buscan aprovechar el fin de semana largo para descansar, impulsando un notable crecimiento en las búsquedas tanto para escapadas nacionales como para destinos internacionales de playa.
Los destinos más buscados por el turismo
El análisis de mercado refleja un público que amplía sus horizontes para estas fechas. En cuanto a los pagos, el 70% de las operaciones se concretaron con tarjetas de crédito, demostrando el rol clave de la financiación al momento de armar las valijas.
Entre las preferencias a nivel nacional, lideran Buenos Aires, Mendoza y Bariloche. Sin embargo, sobresale el fuerte salto de Puerto Iguazú (con un alza del 58% mensual) y de Córdoba (+87%). Además, ganaron un inusitado protagonismo destinos como San Miguel de Tucumán (+176%) y Ushuaia (+56%).
En el plano internacional, Punta Cana encabeza el boom con un incremento del 738% frente al mes pasado y un asombroso 5.574% interanual. Le siguen Río de Janeiro (+101%), Florianópolis (+102%), Santiago de Chile (+80%) y Colonia del Sacramento (+32%), sumado a repuntes sorpresivos en Curazao y Cancún.
Precios y opciones para disfrutar de los Viajes
Para quienes desean desconectar de la rutina, Despegar ofrece propuestas (valores por persona):
- Puerto Iguazú: paquete por 2 noches (del 10 al 12 de octubre) a $994.779. Incluye vuelo directo ida y vuelta, alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet y senderismo.
- Punta Cana: paquete de 6 noches (del 10 al 17 de octubre) por $2.447.615. Contempla vuelo con una escala y hotel 3 estrellas con comodidades.
- Río de Janeiro: paquete por 3 noches (del 10 al 13 de octubre) a $1.012.620. Abarca vuelo directo de ida y alojamiento con jardín.
- Córdoba: paquete por 2 noches (del 10 al 12 de octubre) a $740.538. Dispone de vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con gimnasio.
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