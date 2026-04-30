A qué hora cierran y cuándo vuelven a abrir los supermercados de Argentina por el feriado del 1° de mayo

Horarios de Supermercados Coto el 1° de mayo

La cadena nacional cerrará todas sus sucursales el jueves 30 de abril en su horario de corte habitual (generalmente entre las 21:00 y las 22:00 horas, dependiendo de la ubicación). Durante todo el viernes 1° de mayo, los locales permanecerán cerrados sin atención al público ni entregas a domicilio. Volverán a abrir sus puertas con total normalidad el sábado 2 de mayo a partir de las 08:30 horas.

Horarios de Supermercados Jumbo el 1° de mayo

Las sucursales de Jumbo también se adhieren al cese total de actividades por el Día del Trabajador. El jueves previo finalizarán su atención en el horario regular de las 21:00 o 22:00 horas. El viernes no brindarán servicio presencial y la actividad se retomará el sábado 2 de mayo en su horario habitual de apertura, desde las 08:00 horas.

Horarios de Supermercados Carrefour el 1° de mayo

Los hipermercados y sucursales Market de Carrefour cerrarán el jueves por la noche (21:30 horas) y no abrirán el viernes. Sin embargo, la empresa tiene una fuerte apuesta por el formato 24 horas en Argentina. Si bien estos locales Express de atención continua no suelen cerrar nunca, por tratarse del Día del Trabajador se recomienda verificar en los canales oficiales de la empresa, ya que la gran mayoría interrumpe su servicio a la medianoche del jueves y retoma la actividad recién a las 00:00 o a las 07:00 horas del sábado 2 de mayo.

Horarios de Supermercados Chango Más el 1° de mayo

La gran mayoría de los locales tradicionales de Chango Más y sus formatos exprés bajarán sus persianas el jueves 30 de abril al finalizar la jornada (habitualmente entre las 21:00 y 22:00 horas). Sin embargo, la empresa cuenta con un importante número de sucursales Hiper Chango Más que operan las 24 horas (de 00:00 a 23:59 h). Estas grandes superficies de atención ininterrumpida están ubicadas en puntos estratégicos como Constituyentes (CABA), Avellaneda, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Córdoba Oeste, Neuquén y Guaymallén (Mendoza). Al igual que el resto de las tiendas, estas sucursales 24 horas deberán interrumpir su servicio a la medianoche del jueves por el feriado inamovible, retomando su actividad habitual recién el sábado 2 de mayo a partir de las 00:00 horas.

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Supermercados Día a qué hora cierran

El funcionamiento en la cadena de supermercados Día será el más dispar de todos. Las sucursales corporativas grandes permanecerán cerradas desde el jueves a las 21:00 horas hasta el sábado a las 08:00 horas. Sin embargo, al tratarse de una red con un fuerte modelo de franquicias, algunos comercios de cercanía podrían abrir con horarios reducidos (por ejemplo, medio día) al ser atendidos por sus propios dueños. Por este motivo, se recomienda verificar previamente en el local de cada barrio.