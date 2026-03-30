Fiesta del Malbec de Altura con degustación de vinos en un lugar paradisiaco: cuándo y dónde

Martes 31 de marzo: Se desarrollará la actividad "Sabores que nos unen". Será una experiencia sensorial enfocada en el maridaje, destinada principalmente a prestadores turísticos y estudiantes del rubro, con cupos limitados.

Miércoles 1 de abril: La cultura tomará el centro de la escena con "El Baúl de las letras". En el marco del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda abrirá sus puertas al público general para compartir textos de escritores locales vinculados a la identidad de la región y la vid.