Fiesta del Malbec de Altura con degustación de vinos en un lugar paradisiaco: cuándo y dónde
Salta se prepara para vivir una semana inolvidable celebrando el mejor Malbec de Altura. Cronograma completo de actividades y degustaciones de vinos
En el espectacular marco natural de los Valles Calchaquíes, la ciudad de Cafayate será sede de una nueva edición de la gran celebración de los vinos Malbec de Altura. Desde hoy y hasta el próximo 5 de abril, locales y turistas podrán disfrutar de exclusivas catas, maridajes y eventos culturales en Salta.
El cronograma completo de la fiesta de los vinos Malbec de Altura
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La agenda de esta semana especial, apoyada por el Ministerio de Turismo y Deporte de Salta, ofrece variadas propuestas para los amantes del vino y la cultura:
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Martes 31 de marzo: Se desarrollará la actividad "Sabores que nos unen". Será una experiencia sensorial enfocada en el maridaje, destinada principalmente a prestadores turísticos y estudiantes del rubro, con cupos limitados.
Miércoles 1 de abril: La cultura tomará el centro de la escena con "El Baúl de las letras". En el marco del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda abrirá sus puertas al público general para compartir textos de escritores locales vinculados a la identidad de la región y la vid.
Sábado 4 de abril: Será la jornada más esperada. Una inmensa degustación a cielo abierto congregará a las principales bodegas salteñas, creadores de vinos de autor y productores artesanales. El evento estará acompañado por música en vivo con DJ, una transmisión por streaming del grupo Fiebre y el ritmo tradicional de una comparsa cafayateña.
Otras propuestas para hacer turismo en Salta
Además del cronograma central en los Valles, la organización anunció que habrá vouchers con tarifas diferenciales destinados a los prestadores de servicios turísticos. Para quienes se encuentren en la capital, también se realizarán exclusivas catas y degustaciones en el icónico Museo Güemes de la ciudad de Salta, consolidando así una experiencia integral que atraviesa a toda la provincia.
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