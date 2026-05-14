Feriados: el fin de semana largo antes de fines de mayo que beneficia a trabajadores y estudiantes

Santa Rita es conocida popularmente como la “santa de los casos imposibles” y mantiene una fuerte devoción en distintos puntos del país, especialmente en Brandsen, donde esta tradición ocupa un lugar central dentro de la vida social y cultural de la ciudad.

Con el paso de los años, la celebración dejó de ser únicamente religiosa y se transformó en una fecha muy esperada por toda la comunidad, que suele aprovechar el día para compartir reuniones familiares y actividades recreativas.

El feriado alcanza principalmente a oficinas públicas, escuelas y algunos servicios locales, aunque también impacta en parte de la actividad comercial de la zona.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables