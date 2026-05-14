Feriados: el fin de semana largo antes de fines de mayo que beneficia a trabajadores y estudiantes
Mayo se posiciona como uno de los meses más atractivos del año para quienes buscan aprovechar descansos largos y organizar una escapada cerca de Buenos Aires.
El calendario de feriados 2026 continúa trayendo sorpresas para algunos argentinos y, en esta ocasión, los beneficiados serán vecinos de la provincia de Buenos Aires que podrán disfrutar de varios días consecutivos de descanso.
Además, el beneficio se vuelve todavía más atractivo porque el lunes 25 de mayo será feriado nacional por la celebración de la Revolución de Mayo. De esta manera, quienes puedan unir ambos descansos tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana de cuatro días.
La noticia generó expectativa , ya que muchas personas aprovecharán la ocasión para hacer escapadas, descansar o participar de las actividades culturales y religiosas que suelen realizarse durante esta fecha especial.
Los motivos del feriado 22 de abril
El asueto del viernes 22 de mayo se debe a la celebración patronal de Santa Rita de Cascia, una de las festividades más importantes de Coronel Brandsen.
Cada año, la comunidad organiza encuentros religiosos, ferias, actividades culturales y distintos eventos que reúnen a vecinos y visitantes alrededor de la parroquia dedicada a la santa.
Santa Rita es conocida popularmente como la “santa de los casos imposibles” y mantiene una fuerte devoción en distintos puntos del país, especialmente en Brandsen, donde esta tradición ocupa un lugar central dentro de la vida social y cultural de la ciudad.
Con el paso de los años, la celebración dejó de ser únicamente religiosa y se transformó en una fecha muy esperada por toda la comunidad, que suele aprovechar el día para compartir reuniones familiares y actividades recreativas.
El feriado alcanza principalmente a oficinas públicas, escuelas y algunos servicios locales, aunque también impacta en parte de la actividad comercial de la zona.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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