Las recomendaciones para tener un mejor hábito de ejercicios
Sumar actividad física a la rutina diaria es esencial para arrancar 2026 con más energía, bienestar y autonomía en el día a día.
El arranque de 2026 encuentra a muchas personas con ganas de mejorar su salud y sumar fitness a su rutina diaria, aunque los objetivos demasiado ambiciosos suelen perder fuerza con las semanas. Especialistas recomiendan priorizar la constancia antes que la intensidad, apostando a micromovimientos diarios que se puedan mantener en el tiempo.
El sedentarismo, advierten los médicos rehabilitadores, se convirtió en un problema estructural: cerca del 80% de la población no cumple con la actividad física mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Largas jornadas frente a pantallas, estrés constante y rutinas dominadas por el celular o la televisión consolidan un estilo de vida con poca movilidad. Por eso, no hace falta empezar con entrenamientos intensos: incorporar movimientos simples y regulares puede mejorar notablemente la salud y el bienestar.
Las claves para incorporar el ejercicio a la rutina diaria
Incorporar movimiento a la rutina diaria no requiere esfuerzos extremos: levantarse con frecuencia al trabajar sentado, caminar distancias cortas, subir por las escaleras en lugar del ascensor o darle un ritmo un poco más rápido a las tareas del hogar son estrategias sencillas y efectivas.
Estos pequeños cambios, mantenidos de forma constante, ayudan a mejorar la movilidad, tonificar los músculos, cuidar la salud cardiovascular y mantener la autonomía funcional. El secreto está en la constancia y no en la intensidad.
La diferencia entre actividad física y ejercicio
Cuando los movimientos diarios ya forman parte de la rutina, los expertos sugieren dar el siguiente paso: incorporar ejercicio físico planificado. Es importante diferenciar entre actividad física y ejercicio.
- La actividad física incluye cualquier movimiento que demande energía, como caminar, subir escaleras o cumplir con las tareas del hogar.
- El ejercicio se entiende como una práctica organizada y con objetivos concretos, enfocada en mejorar la resistencia, la fuerza o la flexibilidad.
Cómo mantener la motivación
Para mantener la motivación, los especialistas en rehabilitación recomiendan avanzar de manera gradual y con objetivos claros. Realizar actividad tres días seguidos despierta interés y compromiso, sostenerlo por tres semanas ayuda a consolidar el hábito, y al cumplir tres meses comienzan a percibirse los primeros resultados.
Este enfoque demuestra que la regularidad importa más que la intensidad inicial, y que incluso quienes tienen poca experiencia en fitness o bajos niveles de actividad pueden mejorar su salud si mantienen la constancia.
