Las recomendaciones para tener un mejor hábito de ejercicios

La diferencia entre actividad física y ejercicio

Cuando los movimientos diarios ya forman parte de la rutina, los expertos sugieren dar el siguiente paso: incorporar ejercicio físico planificado. Es importante diferenciar entre actividad física y ejercicio.

La actividad física incluye cualquier movimiento que demande energía, como caminar, subir escaleras o cumplir con las tareas del hogar.

El ejercicio se entiende como una práctica organizada y con objetivos concretos, enfocada en mejorar la resistencia, la fuerza o la flexibilidad.

pacionte cardiología

Cómo mantener la motivación

Para mantener la motivación, los especialistas en rehabilitación recomiendan avanzar de manera gradual y con objetivos claros. Realizar actividad tres días seguidos despierta interés y compromiso, sostenerlo por tres semanas ayuda a consolidar el hábito, y al cumplir tres meses comienzan a percibirse los primeros resultados.

Este enfoque demuestra que la regularidad importa más que la intensidad inicial, y que incluso quienes tienen poca experiencia en fitness o bajos niveles de actividad pueden mejorar su salud si mantienen la constancia.