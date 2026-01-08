Alerta por una invasión de Barigüí en el AMBA: cómo prevenir la picadura
El insecto también es conocido como “mosca negra”. Sus mordeduras pueden ser dolorosas y provocar reacciones severas.
Las olas de calor y las lluvias de las últimas semanas formaron un escenario propicio para una invasión de barigüí tanto en la Ciudad de Buenos Aires como el resto del AMBA. Estos insectos son poco frecuentes en estas zonas por lo que su presencia generó preocupación. Cómo prevenir sus ataques.
Qué es el barigüí
El barigüí, también conocido popularmente como “mosca negra”, es un pequeño insecto volador, muy parecido a un mosquito, que suele ser característico de zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente, donde se reproduce.
A diferencia del mosquito, el barigüí no pica, sino que “muerde” y corta la piel de personas y animales para alimentarse de sangre, lo que provoca una picazón más dolorosa e irritación. En el área atacada puede generarse una infección.
En este sentido, especialistas advierten que sus mordeduras pueden provocar dolor inmediato que persiste durante varios días, con inflamación, enrojecimiento, ardor y una picazón intensa. En algunos casos, aparecen reacciones alérgicas más fuertes, con hinchazón pronunciada o fiebre.
Debe tenerse en cuenta que el barigüí resiste a los repelentes comunes y que su momento de mayor actividad es durante determinados momentos del día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer.
La mordedura del barigüí puede producir además manchas rojas o pequeñas heridas con costra que tardan en cicatrizar. Si bien no suele transmitir enfermedades graves, el rascado puede derivar en infecciones.
Cómo prevenir la picadura de barigüí
• Usar repelente de insectos con DEET en alta concentración
• Vestir ropa de colores claros - los oscuros los atraen- con mangas largas y pantalones largos
• Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos especialmente al amanecer y al atardecer
• Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
• Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.
Qué hacer si te picó un barigüí
• Lavarse la zona afectada lo antes posible con agua y jabón
• Aplicar hielo o compresas frías en el lugar de la picazón par abajar la inflamación
• Evitar rascarse para no infectar la herida
• Usar cremas calmantes o antihistamínicas para reducir la picazón
• Ante la aparición de síntomas de reacción alérgica fuerte, se recomienda consultar a un médico
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario