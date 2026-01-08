Alerta por una invasión de Barigüí en el AMBA: cómo prevenir la picadura

La mordedura del barigüí puede producir además manchas rojas o pequeñas heridas con costra que tardan en cicatrizar. Si bien no suele transmitir enfermedades graves, el rascado puede derivar en infecciones.

Cómo prevenir la picadura de barigüí

• Usar repelente de insectos con DEET en alta concentración

• Vestir ropa de colores claros - los oscuros los atraen- con mangas largas y pantalones largos

• Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos especialmente al amanecer y al atardecer

• Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

• Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

Qué hacer si te picó un barigüí

• Lavarse la zona afectada lo antes posible con agua y jabón

• Aplicar hielo o compresas frías en el lugar de la picazón par abajar la inflamación

• Evitar rascarse para no infectar la herida

• Usar cremas calmantes o antihistamínicas para reducir la picazón

• Ante la aparición de síntomas de reacción alérgica fuerte, se recomienda consultar a un médico