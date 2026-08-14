HBO Max: el clásico de Adam Sandler para mirar una y otra vez

Para los presos, el partido representa una posibilidad de responder a los abusos y malos tratos que sufren diariamente. Del otro lado, los funcionarios buscan conservar su autoridad y evitar que el equipo de internos consiga imponerse.

Crewe comienza entonces a recorrer la prisión en busca de jugadores con condiciones y recibe el respaldo de Nate Scarborough, un antiguo entrenador de la NFL que también se encuentra detenido. Con su experiencia, ambos intentan convertir a un grupo de reclusos en un equipo competitivo.

Mientras los guardias hacen todo lo posible para no quedar expuestos ante una derrota, Crewe deberá enfrentarse a distintas presiones y tomar decisiones cada vez más difíciles. En ese proceso, también buscará recuperar el respeto y la reputación que perdió antes de llegar a prisión.

Reparto de Golpe bajo: el juego final

Adam Sandler como Paul Crewe

Burt Reynolds como Nate Scarborough

Chris Rock como Farrell “Caretaker”

James Cromwell como Warden Hazen

William Fichtner como Capitán Knauer

Nelly como Earl Meggett

Terry Crews como Cheeseburger Eddy

Tracy Morgan como Ms. Tucker

The Great Khali como Turley

Bob Sapp como Switowski

Bill Goldberg como Joey Battle

Brian Bosworth como Guardia Garner

Ed Lauter como Duane

Nicholas Turturro como Brucie

Trailer de Golpe bajo: el juego final