HBO Max: el clásico de Adam Sandler para mirar una y otra vez
HBO Max suma una comedia protagonizada por Adam Sandler, una película sobre fútbol americano que fue un éxito de taquilla y marcó su carrera.
Las comedias de Adam Sandler se convirtieron en una marca registrada del cine de los 2000, gracias a sus personajes disparatados y escenas cargadas de humor. Ahora, HBO Max vuelve a poner en su catálogo una de las películas más recordadas del actor, ideal para quienes buscan recuperar una producción que fue un éxito de taquilla y contó con varias figuras reconocidas de Hollywood.
La película es Golpe bajo: el juego final, estrenada en 2005 y dirigida por Peter Segal, con un guion escrito por Sheldon Turner. La historia está basada en el clásico The Longest Yard, de 1974, y presenta a Sandler como el líder de un particular equipo de fútbol americano integrado por presos.
El desafío será enfrentar a los guardias de la cárcel en un partido que combina deporte, comedia y situaciones absurdas, una fórmula que convirtió a esta producción en una de las propuestas más populares de la filmografía del actor.
De qué trata Golpe bajo: el juego final
La película sigue a Paul Crewe, un exmariscal de campo cuya trayectoria quedó marcada por un escándalo. Luego de atravesar distintos conflictos personales, termina en prisión, donde rápidamente descubre que sus conocimientos sobre fútbol americano todavía pueden abrirle una puerta.
El director de la cárcel, Hazen, le asigna una misión particular: formar y preparar un equipo integrado por reclusos para enfrentarse en un partido contra el conjunto de guardias del establecimiento. Lo que parece un simple encuentro deportivo pronto adquiere otra dimensión dentro de la prisión.
Para los presos, el partido representa una posibilidad de responder a los abusos y malos tratos que sufren diariamente. Del otro lado, los funcionarios buscan conservar su autoridad y evitar que el equipo de internos consiga imponerse.
Crewe comienza entonces a recorrer la prisión en busca de jugadores con condiciones y recibe el respaldo de Nate Scarborough, un antiguo entrenador de la NFL que también se encuentra detenido. Con su experiencia, ambos intentan convertir a un grupo de reclusos en un equipo competitivo.
Mientras los guardias hacen todo lo posible para no quedar expuestos ante una derrota, Crewe deberá enfrentarse a distintas presiones y tomar decisiones cada vez más difíciles. En ese proceso, también buscará recuperar el respeto y la reputación que perdió antes de llegar a prisión.
Reparto de Golpe bajo: el juego final
- Adam Sandler como Paul Crewe
- Burt Reynolds como Nate Scarborough
- Chris Rock como Farrell “Caretaker”
- James Cromwell como Warden Hazen
- William Fichtner como Capitán Knauer
- Nelly como Earl Meggett
- Terry Crews como Cheeseburger Eddy
- Tracy Morgan como Ms. Tucker
- The Great Khali como Turley
- Bob Sapp como Switowski
- Bill Goldberg como Joey Battle
- Brian Bosworth como Guardia Garner
- Ed Lauter como Duane
- Nicholas Turturro como Brucie
Trailer de Golpe bajo: el juego final
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