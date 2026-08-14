Escapadas de fin de semana largo: llega el primer Festival de café a una ciudad balnearia bonaerense
Conocé los detalles del nuevo Festival de café en Monte Hermoso. Gastronomía, talleres, charlas y shows para toda la familia en medio del fin de semana largo.
La ciudad de Monte Hermoso se prepara para vivir la primera edición de FECA, un evento que invita a los visitantes a disfrutar del Festival de café desde una mirada diferente. El encuentro fusionará la gastronomía, la cultura, el arte y la naturaleza en un entorno natural durante el fin de semana largo por el feriado del lunes 17 de agosto.
¿Dónde y cuándo se realiza el evento en Monte Hermoso?
El festival se llevará a cabo durante este fin de semana largo, los días sábado 15 y domingo 16 de agosto, en el emblemático Paseo del Pinar, ubicado en la intersección de Bosque Alegre 75 y Sipe Sipe. El predio abrirá sus puertas para todo el público en el horario corrido de 12:00 a 19:30 horas.
¿Qué actividades ofrece el Festival de café en el fin de semana largo?
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Resolución Nº 169/2014 y con un feriado se estira el fin de semana largo en Buenos Aires
Más que un evento tradicional, FECA propone detener el ritmo cotidiano para compartir, vivir una experiencia distinta y descubrir nuevos sabores. Las jornadas contarán con degustaciones de café de especialidad, un amplio sector de gastronomía, y diversas propuestas interactivas.
Desde la organización resaltaron que todos los talleres o "experiencias" son completamente gratuitos pero cuentan con cupos limitados. La inscripción se realizará de forma presencial en el predio de la feria antes del inicio de cada actividad.
Cronograma completo del sábado 15 de agosto
- 15:00 hs: Charla con Marco Chiaradia sobre "Destilado de Gin" (Pietro Gin).
- 15:00 hs: Experiencia - Taller participativo de intervención de Tazas de Cerámica junto a Abril Álvarez (Entroido Cerámica).
- 16:00 hs: Charla con Estefanía Gómez sobre "Elaboración de chipa" (Sara Pastelería).
- 16:30 hs: Experiencia - Taller Sensorial: Aromas, Recuerdos & Confort junto a Vicky Morinico (Aromas del Ciprés).
- 17:00 hs: Charla "Cómo mejorar el café de todos los días", dictada por Victoria Gallardo, sommelier barista y Licenciada en Hotelería y Turismo.
- 18:00 hs: Música en vivo a cargo de Drean Dre.
Cronograma completo del domingo 16 de agosto
- 14:00 hs: Charla "La pasión por el café" con Santiago Hernández, barista de YPF.
- 14:30 hs: Experiencia - Taller intensivo de Serigrafía junto a Pepe Campoy.
- 15:00 hs: Charla con Tobías Casali (Ancona Coffee Roasters - Bahía Blanca).
- 16:00 hs: Charla con Florencia Sabina (Artelatte).
- 16:30 hs: Experiencia - Taller de velas con aroma a café junto a Cande Ledesma (Rumah Velas).
- 17:00 hs: Charla "Procesos de un roaster" a cargo de Juan Martín Skolak (Coffee Tiger Co.).
- 18:00 hs: Cierre del evento con la música en vivo de Chula Simone.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario