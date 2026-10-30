Indignación en Ezeiza: filtran video de los asesinos de Tomás Rojas burlándose tras cometer el crimen
Peritaron los teléfonos de los cuatro sospechosos. En los videos, se los ve riéndose y festejando el momento que terminó con un piedrazo letal.
El crimen de Tomás Rojas continúa conmocionando a Ezeiza. Tras el ataque a la salida de un boliche que le costó la vida al joven de 22 años, las pericias sobre los celulares de los cuatro imputados sacaron a la luz una serie de videos en los que los agresores se jactaban del crimen minutos después de haberlo cometido.
Indignación en Ezeiza: filtran video de los asesinos de Tomás Rojas en Ezeiza tras cometer el crimen
En los registros audiovisuales incorporados a la causa, los implicados caminan a plena luz del día entre risas y señas a la cámara mientras bromean abiertamente sobre el ataque. En uno de los fragmentos más indignantes, quien filma le pregunta entre carcajadas a su compañero: "¿Cómo te sentís después de haber noqueado a uno?", mientras el otro imita movimientos de boxeo en la vía pública.
Según detallaron las fuentes de la investigación, la agresión consistió en un ataque en patota que incluyó un golpe de gracia con una piedra en la cabeza, el cual le causó la muerte a Rojas. En los teléfonos secuestrados no solo se hallaron las burlas, sino también registros donde los acusados mostraban los rastros de sangre en sus propias manos.
Ante la contundencia del material probatorio y la gravedad del suceso, la fiscalía interviniente solicitó formalmente la prisión preventiva para los cuatro jóvenes detenidos, imputados por el homicidio.
Así salía Tomás Rojas del boliche en Ezeiza antes del ataque mortal
Las cámaras de seguridad del boliche y de los alrededores resultaron clave para reconstruir la secuencia previa al homicidio. En las imágenes, se observa a Tomás Rojas abandonar el local a las 5:48 acompañado por dos amigos.
A unas 15 cuadras del lugar, a la altura del paso peatonal de la calle French, el grupo se reencontró con los agresores, con quienes ya habían tenido un altercado previo dentro del establecimiento. Según la investigación que encabeza la fiscal Florencia Bellocq (UFI N° 1 de Ezeiza), allí se desató una nueva discusión que culminó trágicamente cuando uno de los atacantes le arrojó una piedra a la cabeza a Rojas, provocándole la muerte a los pocos minutos.
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