Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella: "Cargados de maldad"
Además, el mandatario volvió a criticar con dureza a la clase política, calificando a los dirigentes como "ególatras" y "detestables".
Durante una jornada de alta exigencia de seguridad en la Universidad Torcuato Di Tella, el presidente Javier Milei encabezó una "clase magistral" este viernes por la tarde/noche ante un nutrido auditorio compuesto exclusivamente por alumnos previamente matriculados.
El ingreso al establecimiento requerió un estricto despliegue de la Policía Federal y la Casa Militar, sumado al uso de escáneres y la revisión minuciosa de listas de acceso.
A lo largo de su disertación, el mandatario apuntó contra los referentes de la política tradicional, acusándolos de subordinar cualquier principio ético al éxito en las urnas. En ese sentido, aseveró que “son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”.
En otro tramo del encuentro, la prensa volvió a ser centro de sus cuestionamientos. Al iniciar la presentación, Milei sostuvo que “si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.
Luego, el Presidente atribuyó estos desencuentros con el periodismo a factores ideológicos y al cese de la pauta publicitaria oficial.
Milei anunció un nuevo lanzamiento editorial para noviembre
Aprovechando la plataforma académica, el mandatario brindó detalles de su próximo proyecto literario, cuyo eje conceptual girará en torno a “la política como moral”.
La publicación estará disponible a partir de noviembre y se estructurará en tres volúmenes. El último tomo ofrecerá un balance de la mitad de su mandato a modo de “bitácora” que abarcará cerca de 400 páginas con el registro de los primeros dos años y medio de gestión.
Arde la interna entre Patricia Bullrich y Javier Milei: "El único candidato soy yo"
En los últimos tiempos, Patricia Bullrich comenzó a diferenciarse tibiamente de ciertas posturas de Javier Milei, especialmente en torno a la agresividad del discurso presidencial, con la mira puesta en las elecciones del año próximo.
Sin embargo, algunos dirigentes oficialistas de primera línea tomaron la iniciativa de “pararle el carro” a la excandidata macrista para “poner las cosas en su lugar”, porque “el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.
Así lo expresó en las últimas horas Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, poniendo en claro cuál es la postura institucional del partido oficialista con respecto a las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, establecer un freno a las aspiraciones de Bullrich.
"No hay dos candidatos a la presidencia en La Libertad Avanza. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei", sentenció el riojano.
Hasta ahí, lo que podría considerarse una “opinión”; autorizada, por cierto, pero opinión al fin. Pero tomó un volumen político diferente cuando el propio Javier Milei republicó en X las palabras del diputado nacional, tomándolas como propias.
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