Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella: "Cargados de maldad"

Milei anunció un nuevo lanzamiento editorial para noviembre

Aprovechando la plataforma académica, el mandatario brindó detalles de su próximo proyecto literario, cuyo eje conceptual girará en torno a “la política como moral”.

La publicación estará disponible a partir de noviembre y se estructurará en tres volúmenes. El último tomo ofrecerá un balance de la mitad de su mandato a modo de “bitácora” que abarcará cerca de 400 páginas con el registro de los primeros dos años y medio de gestión.

Arde la interna entre Patricia Bullrich y Javier Milei: "El único candidato soy yo"

En los últimos tiempos, Patricia Bullrich comenzó a diferenciarse tibiamente de ciertas posturas de Javier Milei, especialmente en torno a la agresividad del discurso presidencial, con la mira puesta en las elecciones del año próximo.

Sin embargo, algunos dirigentes oficialistas de primera línea tomaron la iniciativa de “pararle el carro” a la excandidata macrista para “poner las cosas en su lugar”, porque “el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

Así lo expresó en las últimas horas Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, poniendo en claro cuál es la postura institucional del partido oficialista con respecto a las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, establecer un freno a las aspiraciones de Bullrich.

"No hay dos candidatos a la presidencia en La Libertad Avanza. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei", sentenció el riojano.

Hasta ahí, lo que podría considerarse una “opinión”; autorizada, por cierto, pero opinión al fin. Pero tomó un volumen político diferente cuando el propio Javier Milei republicó en X las palabras del diputado nacional, tomándolas como propias.