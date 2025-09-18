Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este jueves 18 de septiembre
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este jueves 18 de septiembre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 18 de septiembre
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Hoy sentirás el impulso de actuar rápido, pero el Niño Prodigio te aconseja bajar un poco la velocidad. Una decisión calmada te dará mejores frutos.
Tauro (21 de abril al 21 de mayo)
Se activa tu lado práctico. El astrólogo indica que es un buen día para ordenar tu economía y enfocarte en lo que te da seguridad emocional.
Géminis (22 de mayo al 21 de junio)
Tu curiosidad estará al máximo. El Niño Prodigio señala que tu don de comunicación te ayudará a abrir puertas, pero deberás cuidar los malentendidos.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Las emociones serán protagonistas. El consejo es confiar en tu intuición y buscar refugio en la familia. Pequeños gestos afectivos marcarán la diferencia.
Leo (23 de julio al 23 de agosto)
El brillo natural te acompaña. El Niño Prodigio indica que podés ser el centro de atención en reuniones, pero la clave será no exagerar tu protagonismo.
Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)
La energía del jueves favorece el orden. El consejo es ocuparte de detalles prácticos y evitar exigencias excesivas. Una noticia laboral puede entusiasmarte.
Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)
El Niño Prodigio anuncia un día armónico para acuerdos y negociaciones. En el amor, la clave será la comprensión mutua.
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
Tus emociones estarán intensas. El astrólogo sugiere no engancharse en conflictos innecesarios y enfocar esa energía en proyectos personales.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
El optimismo te abre caminos. El Niño Prodigio señala que es un día perfecto para explorar nuevas experiencias y compartir con amigos.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Tu disciplina rinde frutos. Podés recibir un reconocimiento por tu esfuerzo. El consejo es también dar espacio a lo afectivo.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
La originalidad será tu sello. El Niño Prodigio indica que tus ideas pueden inspirar a otros. En lo personal, habrá claridad en una charla pendiente.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Tu sensibilidad se activa. El consejo del astrólogo es usar esa energía para el arte, la espiritualidad o el descanso. Evitá decisiones apresuradas en lo económico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario