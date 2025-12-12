Importante: la época en la que conviene comprar un celular a buen precio

Cuándo sería barato comprar celulares y porqué

Antes de la reforma, un celular importado enfrentaba un arancel del 16% y una alícuota de impuestos internos del 19%, es decir, hasta 35 puntos de impuestos solo en esos dos conceptos.

Con el nuevo esquema que estará plenamente vigente desde el 15 de enero de 2026, el arancel de importación baja a 0% y los impuestos internos se reducen al 9,5% para los equipos importados.

Si esa reducción se traslada de manera razonable al precio de góndola, la baja potencial en los valores finales de los celulares y otros electrónicos importados podría ubicarse cerca del 30% respecto de los niveles previos a la reforma. No es una rebaja garantizada, pero sí un cambio de reglas que abre margen para que los precios se acomoden a la baja cuando el mercado termine de absorber la nueva estructura impositiva.

Para quienes están evaluando una renovación sin urgencias, especialmente en segmentos de gama media y alta, la puesta en marcha de las nuevas reglas a partir de enero de 2026 es un dato relevante.

También hay variables que pueden jugar en sentido contrario, como eventuales movimientos del tipo de cambio, cambios de lista de precios o ajustes de costos que compensen parte de la baja impositiva.

En síntesis, las medidas crean condiciones para que los celulares resulten relativamente más accesibles a partir de 2026, pero el impacto concreto dependerá de cómo reaccionen importadores, fabricantes, grandes cadenas y comercios minoristas, además del contexto macroeconómico general.

Los productos alcanzados por los impuestos

Aunque el foco del consumidor suele estar puesto en el teléfono móvil, los decretos abarcan un abanico más amplio de bienes tecnológicos. Además de los celulares, se incluyen:

Consolas de videojuegos y máquinas de videojuegos.

Equipos de aire acondicionado.

Monitores y televisores.

Otros productos electrónicos fabricados o ensamblados en Tierra del Fuego bajo el régimen promocional.

Según la argumentación oficial, el paquete apunta a mejorar el acceso a tecnología de calidad, fortalecer el esquema industrial de Tierra del Fuego con reglas más competitivas y reducir los costos de importación y distribución.