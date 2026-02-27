La misión Artemis II de la NASA superó sus pruebas clave y todo está listo para el histórico regreso a la Luna

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

La misión marcará un hito histórico: será la primera vez en más de cinco décadas que una tripulación orbite la Luna. Además, destacará por su diversidad, ya que incluirá a la primera mujer y al primer astronauta afroamericano en una expedición lunar.

Potencia tecnológica para el regreso lunar

El despliegue técnico detrás del regreso a la Luna es imponente. El cohete SLS mide casi 100 metros de altura y genera aproximadamente 8,8 millones de libras de empuje al momento del despegue.

La cápsula Orion transportará a los astronautas en un viaje de alrededor de diez días, durante el cual orbitarán el satélite natural terrestre y regresarán a la Tierra. Esta travesía servirá como prueba crucial para los sistemas de soporte vital y navegación.

Si Artemis II culmina con éxito, allanará el camino para Artemis III, prevista para 2028, que buscará concretar un nuevo alunizaje tripulado.

El objetivo final del programa es establecer una presencia humana sostenida en la Luna y utilizarla como plataforma intermedia para futuras misiones hacia Marte, marcando así una nueva era en la exploración espacial.