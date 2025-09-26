Interesante y práctica: la rutina de pilates para trabajar el abdomen en casa
Un plan de entrenamiento que se centra en solo cinco ejercicios para tonificar el abdomen y estimular la quema de grasa de manera efectiva.
Si buscás mantener tu fitness y cuidar tu salud aunque tengas poco tiempo, esta rutina de Pilates Mat de 5 minutos es la alternativa ideal para trabajar el abdomen desde casa en cualquier momento del día. En Pilates in 5 proponen distintas rutinas cortas, de solo cinco minutos y con cinco ejercicios cada una.
La rutina de 5 minutos para tener un abdomen de acero
Para promover la pérdida de grasa abdominal y al mismo tiempo tonificar los músculos del core, esta rutina de Pilates Mat solo requiere una esterilla y cinco ejercicios que se realizan de manera lenta y controlada.
- Ejercicio 1 y 2: The Bridge. El primer movimiento es el puente (The Bridge). Acostados boca arriba, con las piernas flexionadas, pies apoyados en el suelo y brazos a los lados, contraemos abdomen y glúteos para elevar la pelvis de forma controlada y luego descender despacio.
En el segundo minuto, el movimiento se vuelve más dinámico: subimos más rápido y bajamos en dos tiempos, manteniendo siempre la contracción del core y coordinando con la respiración.
- Ejercicio 3: Single Leg Extension. En el tercer minuto realizamos extensiones alternadas de pierna. Con las rodillas flexionadas y las tibias paralelas a la esterilla, elevamos los pies del suelo y extendemos una pierna a la vez de manera controlada. Es clave mantener las palmas de las manos apoyadas y no arquear la espalda, sosteniendo la posición mediante la contracción abdominal.
- Ejercicio 4: Heel Taps. En el cuarto minuto trabajamos con los toques de talón (Heel Taps). Bajamos las piernas de manera alternada hasta que los talones toquen la esterilla, manteniendo un ángulo de 90 grados con cadera y rodillas. La columna debe permanecer estable, activando el core para enfocarnos especialmente en el abdomen bajo.
- Ejercicio 5: Toe Taps. El último movimiento son los toques con los dedos del pie (Toe Taps). Similar al ejercicio anterior, pero esta vez tocamos la esterilla con la punta de los pies, trabajando intensamente el core, los extensores de cadera y los cuádriceps.
Con estos cinco ejercicios de Pilates Mat, en solo cinco minutos podés fortalecer la zona media del cuerpo desde cualquier lugar y en cualquier momento, ideal para mantener tu fitness y cuidar tu salud aun con una agenda apretada.
