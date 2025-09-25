Los ejercicios que ayudarán a reemplazar los entrenamientos largos
Estar activo y en movimiento es uno de los puntos clave para llegar a la vejez en perfectas condiciones. Los detalles en la nota.
Los entrenamientos largos suelen verse como intensos y agotadores, y aunque esto sea cierto, son fundamentales para llevar un estilo de vida sano. Sin embargo, durante el último tiempo, empezaron a emerger diferentes alternativas que mantienen la intensidad, pero que varían en cuanto al tiempo, lo que empezó a conquistar a los amantes de la actividad física.
De más esta decir que un estilo de vida activo reduce la probabilidad de contraer problemas graves a futuro, como hipertensión, inconvenientes cardiovasculares o diabetes, al mismo tiempo que conduce a una vejez en perfectas condiciones. Por este motivo, es aconsejable empezar a entrenar para mejorar el cuerpo y despejar la mente.
La rutina de ejercicios para estar en forma
Antes de adentrarnos en la rutina, es importante mencionar que estos ejercicios no requieren ningún tipo de equipo y se pueden llevar a cabo en cualquier espacio. Además, se aconseja realizarla entre dos y tres veces por semana.
- Sentadillas con silla: Bajar como si fuera a sentarse y subir antes de tocar la silla, fortaleciendo piernas, glúteos y abdomen.
- Flexiones contra la pared: Apoyar las manos en la pared y doblar los codos acercando el torso, trabajando pecho, hombros y brazos sin sobrecarga.
- Marcha estacionaria: Elevar rodillas alternadamente mientras se mueven los brazos, activando circulación y ritmo cardíaco.
- Elevación de talones: Subir sobre las puntas de los pies para tonificar pantorrillas y mejorar la estabilidad de los tobillos.
- Levantamiento lateral de piernas: De pie y sujetándose de un apoyo, elevar la pierna hacia un lado para fortalecer caderas y ganar flexibilidad.
- Rotaciones de brazos: Hacer círculos con los brazos extendidos, comenzando pequeños y aumentando, para mejorar movilidad de hombros.
- Rodillas al pecho sentado: Sentado, levantar cada rodilla de forma alternada, activando abdomen y caderas sin presión en articulaciones.
- Giros de tronco desde la silla: Girar el torso despacio hacia cada lado, reforzando el núcleo y la movilidad de la espalda.
- Estiramiento de pantorrillas: Apoyar manos en la pared y estirar una pierna hacia atrás, liberando tensión y manteniendo flexibilidad.
- Mantener equilibrio en un pie: Sostenerse sobre una pierna de 20 a 30 segundos, trabajando estabilidad y fuerza en las piernas.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario