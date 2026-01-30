Jujuy 2026: el pueblo casi inaccesible, con muy pocos habitantes pero un paisaje increíble
En el extremo norte de la Argentina, allí donde el mapa parece terminarse y el silencio gana protagonismo, se esconde uno de los pueblos más desconocidos y fascinantes de Jujuy.
Aunque muchos creen que La Quiaca marca el final del país, unos kilómetros más arriba, casi oculto entre montañas y caminos de cornisa, aparece, un pequeño paraje al que muy pocos llegan y que conserva intacta la esencia de la puna jujeña.
Este diminuto pueblo, que ni siquiera figura en muchos mapas digitales, está rodeado de cerros multicolores y paisajes de altura que parecen sacados de otro planeta. La sensación de aislamiento es total: alrededor de 40 familias viven allí, en un entorno donde el tiempo transcurre a otro ritmo y la vida cotidiana se organiza en función de la naturaleza y las tradiciones ancestrales.
No es un destino turístico convencional. No hay grandes servicios, ni circuitos armados, ni multitudes. Su encanto radica justamente en eso: en la tranquilidad absoluta, en la hospitalidad de sus habitantes y en la inmensidad de un paisaje que impacta desde el primer momento.
Qué se puede hacer en El Angosto
El principal atractivo de El Angosto es su entorno natural. El pueblo es ideal para quienes buscan experiencias auténticas y contacto directo con la naturaleza. Entre las actividades más elegidas se encuentran el trekking y las caminatas de altura, que permiten recorrer senderos naturales entre cerros rojizos, quebradas y ríos de montaña.
También es un lugar perfecto para los amantes del mountain bike y la fotografía de paisajes, ya que cada tramo del camino regala postales únicas. La pesca artesanal en los ríos cercanos es otra de las actividades que practican los locales, siempre respetando los ciclos naturales del lugar.
Además, visitar El Angosto es una oportunidad para conocer de cerca el modo de vida de la puna: la cría de llamas, cabras y ovejas, las pequeñas huertas familiares y el uso de acequias para el riego. La cultura andina se vive en cada detalle, desde las construcciones de adobe hasta las costumbres que se mantienen intactas desde hace generaciones.
Dónde queda El Angosto
El Angosto está ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Santa Catalina, en plena puna jujeña. Se encuentra recostado sobre el cerro Branqui, que supera los 4.000 metros de altura y marca el límite natural con Bolivia.
El pueblo se sitúa cerca de la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en una región de clima árido, con temperaturas medias anuales bajas y escasas precipitaciones. A pesar de las condiciones extremas, la zona logra ser autosuficiente gracias a un microclima que permite el cultivo de maíz, papa norteña y girasol.
Cómo llegar a El Angosto
Llegar a El Angosto es parte de la aventura. El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesando localidades emblemáticas como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca. Desde allí, se debe tomar la Ruta Provincial Nº5 hasta Santa Catalina.
A partir de ese punto, el camino se vuelve mucho más exigente: los últimos 30 kilómetros son de tierra, huellas de montaña y cruces de arroyos. En algunos tramos, la ruta se convierte en un sendero angosto de cornisa, con curvas pronunciadas y desniveles importantes. Por este motivo, se recomienda realizar el viaje en un vehículo 4x4 y, de ser posible, con guía local.
Debido a la altura y al aislamiento, es fundamental aclimatarse previamente y viajar bien preparado, con abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente. La mejor época para visitar El Angosto es entre abril y noviembre, cuando el clima es más seco y los caminos se encuentran en mejores condiciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario