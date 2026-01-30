Jujuy 2026: el pueblo casi inaccesible, con muy pocos habitantes pero un paisaje increíble

Además, visitar El Angosto es una oportunidad para conocer de cerca el modo de vida de la puna: la cría de llamas, cabras y ovejas, las pequeñas huertas familiares y el uso de acequias para el riego. La cultura andina se vive en cada detalle, desde las construcciones de adobe hasta las costumbres que se mantienen intactas desde hace generaciones.

Dónde queda El Angosto

El Angosto está ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Santa Catalina, en plena puna jujeña. Se encuentra recostado sobre el cerro Branqui, que supera los 4.000 metros de altura y marca el límite natural con Bolivia.

El pueblo se sitúa cerca de la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en una región de clima árido, con temperaturas medias anuales bajas y escasas precipitaciones. A pesar de las condiciones extremas, la zona logra ser autosuficiente gracias a un microclima que permite el cultivo de maíz, papa norteña y girasol.

Cómo llegar a El Angosto

Llegar a El Angosto es parte de la aventura. El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesando localidades emblemáticas como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca. Desde allí, se debe tomar la Ruta Provincial Nº5 hasta Santa Catalina.

A partir de ese punto, el camino se vuelve mucho más exigente: los últimos 30 kilómetros son de tierra, huellas de montaña y cruces de arroyos. En algunos tramos, la ruta se convierte en un sendero angosto de cornisa, con curvas pronunciadas y desniveles importantes. Por este motivo, se recomienda realizar el viaje en un vehículo 4x4 y, de ser posible, con guía local.

Debido a la altura y al aislamiento, es fundamental aclimatarse previamente y viajar bien preparado, con abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente. La mejor época para visitar El Angosto es entre abril y noviembre, cuando el clima es más seco y los caminos se encuentran en mejores condiciones.