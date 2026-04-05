Jujuy 2026: el pueblo tapado de nubes que es un destino que enamora
Este pequeño pueblo de Jujuy se convirtió en una de las escapadas más sorprendentes para quienes buscan naturaleza pura, silencio y desconexión total.
Lejos del turismo masivo y en plena selva de las yungas es un destino remoto que parece literalmente suspendido entre las nubes.
Con apenas unas pocas casas y un entorno natural imponente, este lugar ofrece una experiencia completamente distinta: acá no hay ruido, ni apuro, ni señal constante, solo naturaleza, aire puro y paisajes que dejan sin palabras.
Este pequeño pueblo se transformó en una opción ideal para quienes buscan escapadas diferentes en 2026, especialmente durante las vacaciones de invierno.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
La experiencia en Alto Calilegua está completamente conectada con la naturaleza. No es un destino de actividades tradicionales, sino un lugar para vivir algo distinto.
Entre las principales cosas que se pueden hacer se destacan:
- Trekking por la selva de las yungas, rodeado de vegetación exuberante
- Avistaje de fauna autóctona, incluyendo aves y, con suerte, el cóndor andino
- Recorrer senderos entre neblina y montañas, con vistas únicas
- Disfrutar de miradores naturales, ideales para fotos y momentos de contemplación
Además, el simple hecho de estar ahí ya es una experiencia en sí misma. El silencio, el aire puro y el ritmo pausado del lugar invitan a desconectar completamente de la rutina. Es un destino perfecto para quienes buscan bajar un cambio y reconectar con lo esencial.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se encuentra en el corazón de las yungas jujeñas, una región biogeográfica caracterizada por su selva montañosa y su enorme biodiversidad.
Para ubicarlo mejor:
- Está en la provincia de Jujuy
- Se accede desde San Salvador de Jujuy
- El recorrido pasa por localidades como San Francisco
Las yungas, donde se encuentra este pueblo, son uno de los ecosistemas más ricos del país, con selvas densas, montañas y una gran variedad de flora y fauna.
Cómo llegar a Alto Calilegua
Llegar a Alto Calilegua es parte de la aventura, y eso es justamente lo que lo hace tan especial.
El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 34 hasta llegar a San Francisco. A partir de ahí, el acceso cambia completamente:
- Se debe realizar un ascenso de aproximadamente 18 kilómetros
- El tramo final se hace a pie o a caballo
- El camino atraviesa la selva montañosa, con paisajes increíbles
No es un destino de acceso simple, por lo que se recomienda ir con guía local y estar preparado físicamente.
También es importante llevar:
- Agua y comida
- Ropa cómoda y abrigo
- Calzado adecuado para trekking
Este aislamiento es justamente lo que mantiene intacta la magia del lugar. Alto Calilegua no es para todos, pero quienes llegan, viven una experiencia inolvidable.
Te puede interesar
Dejá tu comentario