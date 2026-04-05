Jujuy 2026: el pueblo tapado de nubes que es un destino que enamora

Trekking por la selva de las yungas , rodeado de vegetación exuberante

, rodeado de vegetación exuberante Avistaje de fauna autóctona , incluyendo aves y, con suerte, el cóndor andino

, incluyendo aves y, con suerte, el cóndor andino Recorrer senderos entre neblina y montañas , con vistas únicas

, con vistas únicas Disfrutar de miradores naturales, ideales para fotos y momentos de contemplación

Además, el simple hecho de estar ahí ya es una experiencia en sí misma. El silencio, el aire puro y el ritmo pausado del lugar invitan a desconectar completamente de la rutina. Es un destino perfecto para quienes buscan bajar un cambio y reconectar con lo esencial.

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en el corazón de las yungas jujeñas, una región biogeográfica caracterizada por su selva montañosa y su enorme biodiversidad.

Para ubicarlo mejor:

Está en la provincia de Jujuy

Se accede desde San Salvador de Jujuy

El recorrido pasa por localidades como San Francisco

Las yungas, donde se encuentra este pueblo, son uno de los ecosistemas más ricos del país, con selvas densas, montañas y una gran variedad de flora y fauna.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Llegar a Alto Calilegua es parte de la aventura, y eso es justamente lo que lo hace tan especial.

El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 34 hasta llegar a San Francisco. A partir de ahí, el acceso cambia completamente:

Se debe realizar un ascenso de aproximadamente 18 kilómetros

El tramo final se hace a pie o a caballo

El camino atraviesa la selva montañosa, con paisajes increíbles

No es un destino de acceso simple, por lo que se recomienda ir con guía local y estar preparado físicamente.

También es importante llevar:

Agua y comida

Ropa cómoda y abrigo

Calzado adecuado para trekking

Este aislamiento es justamente lo que mantiene intacta la magia del lugar. Alto Calilegua no es para todos, pero quienes llegan, viven una experiencia inolvidable.