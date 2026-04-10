Jujuy: el pueblo casi inaccesible, con muy pocos habitantes, pero un paisaje increíble

Está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar

Se ubica cerca del límite con Bolivia

Está rodeado de montañas que superan los 4.000 metros

Su ubicación, en plena Puna, hace que sea uno de los pueblos más remotos del país.

Cómo llegar a El Angosto

Llegar a este destino no es sencillo y forma parte de la experiencia. El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca. Luego, se continúa por la Ruta Provincial 5 hasta Santa Catalina, y desde allí restan unos 30 kilómetros por caminos de tierra, huellas de montaña y cruces de arroyos.

El tramo final es el más complejo, con caminos angostos, sinuosos y, en muchos casos, intransitables durante la temporada de lluvias.

Por eso, se recomienda: