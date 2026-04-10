Jujuy: el pueblo casi inaccesible, con muy pocos habitantes, pero un paisaje increíble
Entre montañas, altura extrema y paisajes únicos, hay un rincón que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.
Dentro de la provincia de Jujuy, hay lugares que todavía conservan una esencia intacta, alejados del turismo masivo y de las rutas tradicionales. Este destino es uno de ellos. Ubicado en plena Puna, se trata de un pequeño pueblo que permanece casi aislado, con muy pocos habitantes y condiciones geográficas que hacen que llegar sea todo un desafío.
Lo que lo vuelve único no es solo su dificultad de acceso, sino también su entorno natural, con montañas multicolores, caminos de cornisa y un paisaje que parece detenido en el tiempo. Además, su escasa visibilidad en mapas y circuitos turísticos lo convierte en un verdadero tesoro escondido del norte argentino.
Qué se puede hacer en El Angosto
El Angosto es un destino ideal para quienes buscan aventura, naturaleza y desconexión total. A diferencia de otros lugares más turísticos, aquí no hay grandes infraestructuras ni actividades organizadas, lo que hace que la experiencia sea más auténtica. Entre las principales actividades se destacan el trekking y el mountain bike, aprovechando los caminos de montaña y los paisajes abiertos de la Puna.
También es posible disfrutar de la pesca en los ríos cercanos o simplemente recorrer el entorno, observando la fauna y la vegetación típica de la región. El contacto con la vida local es otro de los grandes atractivos, ya que el pueblo cuenta con alrededor de 40 familias que viven de manera autosuficiente, manteniendo tradiciones ancestrales.
Dónde queda El Angosto
El Angosto se encuentra en el departamento de Santa Catalina, en el extremo norte de Jujuy. Algunos datos clave que explican su aislamiento:
- Está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar
- Se ubica cerca del límite con Bolivia
- Está rodeado de montañas que superan los 4.000 metros
Su ubicación, en plena Puna, hace que sea uno de los pueblos más remotos del país.
Cómo llegar a El Angosto
Llegar a este destino no es sencillo y forma parte de la experiencia. El recorrido comienza desde San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca. Luego, se continúa por la Ruta Provincial 5 hasta Santa Catalina, y desde allí restan unos 30 kilómetros por caminos de tierra, huellas de montaña y cruces de arroyos.
El tramo final es el más complejo, con caminos angostos, sinuosos y, en muchos casos, intransitables durante la temporada de lluvias.
Por eso, se recomienda:
- Viajar en vehículo 4x4
- Ir con guía local
- Llevar agua, abrigo y provisiones
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