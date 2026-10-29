Qué supermercado cuenta con beneficios de cumpleaños: ofrece un 40% de descuento
Quien festeje su natalicio durante este mes puede ahorrarse un gran monto en una compra para celebrar como se lo merece.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
El supermercado Coto decidió tirar la casa por la ventana y lanzó un beneficio que permite un ahorro real y directo, transformando las compras en un verdadero festejo.
Cómo funciona el descuento del 40% de Coto por cumpleaños
El beneficio está dirigido a quienes forman parte de Comunidad Coto y cumplen años durante octubre. Para recibirlo, es necesario estar registrado en la base de clientes de la compañía y contar con una dirección de correo electrónico válida.
La bonificación se instrumenta mediante un cupón nominativo. En otras palabras, el código está vinculado al cliente que recibe la comunicación y no funciona como un descuento general que cualquier persona pueda utilizar sin cumplir los requisitos.
Una vez recibido el correo, el usuario debe ingresar a Coto Digital, elegir los productos comprendidos en la promoción y avanzar hasta el resumen de la compra.
Antes de pagar, conviene detenerse unos segundos y revisar el importe final. La rebaja debe aparecer reflejada en el resumen de la operación y aplicarse sobre los artículos alcanzados por el beneficio. El monto del ahorro dependerá de los productos seleccionados y de las condiciones vigentes.
Hay otro detalle que conviene tener presente: el descuento está destinado a las compras online. Por eso, no se debe dar por hecho que la misma bonificación estará disponible automáticamente al pasar por una caja de una sucursal física.
Qué productos se pueden comprar con el cupón de cumpleaños
El descuento del 40% contempla categorías específicas de alimentos y bebidas. Entre los rubros mencionados para la promoción aparecen panadería y catering, fiambrería y copetín, además de distintas clases de bebidas.
La selección incluye productos que suelen formar parte de una celebración, desde tortas y sándwiches de miga hasta fiambres, quesos y bebidas para compartir.
Sin embargo, no alcanza con elegir un producto que pertenezca a una de esas categorías. También hay que comprobar que esté incluido en la promoción, porque las condiciones pueden limitar el descuento a determinados artículos.
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