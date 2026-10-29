Qué supermercado cuenta con beneficios de cumpleaños: ofrece un 40% de descuento

Antes de pagar, conviene detenerse unos segundos y revisar el importe final. La rebaja debe aparecer reflejada en el resumen de la operación y aplicarse sobre los artículos alcanzados por el beneficio. El monto del ahorro dependerá de los productos seleccionados y de las condiciones vigentes.

Hay otro detalle que conviene tener presente: el descuento está destinado a las compras online. Por eso, no se debe dar por hecho que la misma bonificación estará disponible automáticamente al pasar por una caja de una sucursal física.

Qué productos se pueden comprar con el cupón de cumpleaños

El descuento del 40% contempla categorías específicas de alimentos y bebidas. Entre los rubros mencionados para la promoción aparecen panadería y catering, fiambrería y copetín, además de distintas clases de bebidas.

La selección incluye productos que suelen formar parte de una celebración, desde tortas y sándwiches de miga hasta fiambres, quesos y bebidas para compartir.

Sin embargo, no alcanza con elegir un producto que pertenezca a una de esas categorías. También hay que comprobar que esté incluido en la promoción, porque las condiciones pueden limitar el descuento a determinados artículos.