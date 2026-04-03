"La cobardía es una opción, el miedo es un estado", la reflexión de Roberto Saviano
Saviano vive bajo custodia desde el 2006 por enfrentar a la mafia italiana denunciando el crimen organizado a través del periodismo. Los detalles en la nota.
Roberto Saviano, nacido en 1979 en Nápoles, se convirtió en un referente mundial por su valentía al enfrentar a la mafia italiana, la Camorra. Desde joven denunció el crimen organizado a través del periodismo, lo que le valió amenazas de muerte y vivir bajo escolta desde 2006.
Como él mismo afirma, “la cobardía es una opción, el miedo es un estado”, y pese al riesgo constante, nunca dejó de investigar ni de contar la realidad del crimen en Italia. Estas acciones lo consolidaron como un referente global del periodismo de investigación.
La reflexión de Roberto Saviano sobre el miedo y la cobardía
Saviano vivió gran parte de su vida bajo la sombra de la Camorra, con amenazas de muerte que lo obligaron a vivir protegido por escolta. En ese contexto, reflexionó: “La cobardía es una opción, el miedo es un estado”, dejando claro que nunca abandonaría su labor de denuncia.
Si hay un libro que define su trayectoria, ese es ‘Gomorra’ (2006), donde combina investigación periodística y narrativa literaria para revelar cómo opera la Camorra, tanto en lo económico como en lo criminal. El libro se convirtió en un fenómeno global, con más de 10 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 50 idiomas.
Otros títulos destacados son ‘CeroCeroCero’ (2013), sobre el narcotráfico y su impacto en la economía internacional, ‘La paranza dei bambini’ (2016) y ‘Bacio feroce’ (2017), que retratan cómo la Camorra recluta a jóvenes. Además, los ‘Los valientes están solos’ (2023) es una reconstrucción literaria de la vida y asesinato del juez Giovanni Falcone, figura clave en la lucha contra la Cosa Nostra siciliana.
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