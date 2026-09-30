La cruda reflexión de Friedrich Nietzsche sobre el verdadero costo de los conflictos.

La segunda parte de la frase también es significativa: «y rencoroso al vencido». Aquí Nietzsche señala una de las consecuencias más duraderas de los conflictos. La derrota puede generar humillación, frustración y resentimiento. El rencor, además, puede alimentar deseos de revancha, mientras que la revancha puede provocar una nueva respuesta del antiguo vencedor.

La gran cuestión que deja abierta Nietzsche es, precisamente, qué hacemos después del conflicto. Porque quizá la verdadera superación no consista únicamente en derrotar al adversario, sino en evitar que la victoria genere arrogancia y que la derrota se convierta en odio. En ese sentido, una frase escrita hace más de un siglo invita a reflexionar sobre la naturaleza humana.