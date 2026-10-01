La dura reflexión del filósofo Nassim Nicholas Taleb sobre la riqueza: "Nunca sabrás con seguridad si..."

La reflexión de Nassim Nicholas Taleb

La frase de Taleb parte de una idea sencilla: determinadas circunstancias obligan a las personas a controlar impulsos, moderar conductas y adaptarse a ciertas reglas.

Mientras alguien depende de un salario, de un jefe, de clientes o incluso de la aprobación de quienes lo rodean, existen incentivos concretos para medir sus palabras y acciones. Alcanzar una gran riqueza puede reducir algunos de esos condicionamientos.

Desde esta interpretación, el dinero no necesariamente transforma por completo a una persona, sino que puede funcionar como un amplificador de características que ya estaban presentes. Al desaparecer determinados límites, algunos comportamientos que antes permanecían contenidos pueden volverse mucho más visibles.

La reflexión también puede conectarse con otra de las grandes ideas presentes en la obra de Taleb: la influencia del azar sobre el éxito y los resultados económicos.

En libros como Fooled by Randomness y The Black Swan, el autor analiza la tendencia humana a explicar los resultados exitosos a partir del talento o de decisiones individuales, incluso cuando acontecimientos imprevisibles y factores aleatorios también pueden haber tenido un papel determinante.

Por eso, obtener riqueza no implica necesariamente haber desarrollado mejor criterio, mayor inteligencia o una capacidad superior para tomar decisiones. Según el razonamiento desarrollado alrededor de su aforismo, el éxito económico y la calidad del juicio personal no tienen por qué avanzar juntos.

Taleb construyó buena parte de estas ideas a partir de una trayectoria vinculada directamente con las finanzas y el estudio de la incertidumbre. Se formó en matemática y estadística, obtuvo un doctorado en la Universidad de París y un MBA en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Antes de dedicarse principalmente a la investigación y la escritura, trabajó durante más de dos décadas como operador de derivados en distintas entidades financieras. Posteriormente desarrolló una carrera académica centrada en áreas como el riesgo, la probabilidad aplicada y los acontecimientos extremos.

Su frase sobre la riqueza condensa así una de las características de El lecho de Procusto: plantear ideas complejas mediante aforismos breves y deliberadamente provocadores.

Más que sostener que todas las personas cambian negativamente cuando consiguen dinero, la reflexión propone pensar qué ocurre cuando desaparecen algunas de las restricciones que condicionaban su comportamiento. En esa lectura, la riqueza no necesariamente crea determinados rasgos: puede simplemente hacerlos mucho más difíciles de ocultar.