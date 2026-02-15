La IA eligió 15 mejores carnavales del mundo: Río lidera y hay dos destinos de Argentina

Carnaval de Río de Janeiro (Brasil): Considerado el más famoso del mundo por sus desfiles de escuelas de samba en el Sambódromo, su magnitud y su impacto cultural global.

Carnaval de Venecia (Italia): Reconocido por sus máscaras y trajes históricos, mantiene una estética ligada al pasado aristocrático veneciano.

Carnaval de Oruro (Bolivia): Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, combina danzas tradicionales y expresiones religiosas andinas.

Carnaval de Barranquilla (Colombia): Se destaca por su diversidad cultural, con música y danzas que reflejan la identidad caribeña.

Mardi Gras de Nueva Orleans (Estados Unidos): Una celebración urbana con desfiles, jazz y rituales que forman parte esencial de la identidad local.

Carnaval de Gualeguaychú (Argentina): Famoso por sus desfiles en el corsódromo y la fuerte competencia entre comparsas.

Carnaval de Jujuy (Argentina): Celebración ancestral de raíz andina, marcada por rituales comunitarios y tradiciones transmitidas de generación en generación.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (España): Uno de los más importantes de Europa, con desfiles multitudinarios y fuerte atracción turística.

Carnaval de Niza (Francia): Conocido por sus carrozas artísticas y la tradicional batalla de flores.

Carnaval de Salvador de Bahía (Brasil): Destaca por su carácter callejero, la música en vivo y el protagonismo del axé.

Carnaval de Colonia (Alemania): Popular por su tono festivo y satírico, con fuerte presencia de humor político.

Carnaval de Cádiz (España): Reconocido por sus comparsas y chirigotas, con letras cargadas de humor y crítica social.

Carnaval de Trinidad y Tobago: Uno de los más influyentes del Caribe, con fuerte presencia del calipso y el soca.

Carnaval de Recife y Olinda (Brasil): Celebración popular con protagonismo del frevo y masiva participación callejera.