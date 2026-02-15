MinutoUno

La IA eligió 15 mejores carnavales del mundo: Río lidera y hay dos destinos de Argentina

Un ranking internacional destacó las celebraciones más icónicas. De Venecia a Gualeguaychú y Jujuy: conocé qué hace únicas a estas fiestas globales.

Un ranking global elaborado por inteligencia artificial analizó bases de datos culturales, registros turísticos y menciones internacionales para identificar cuáles son los carnavales más destacados del planeta. El resultado reúne celebraciones icónicas de distintos continentes, reconocidas por su valor histórico, impacto cultural y capacidad de convocatoria.

Estos son los carnavales que encabezan el ranking internacional:

  • Carnaval de Río de Janeiro (Brasil): Considerado el más famoso del mundo por sus desfiles de escuelas de samba en el Sambódromo, su magnitud y su impacto cultural global.

  • Carnaval de Venecia (Italia): Reconocido por sus máscaras y trajes históricos, mantiene una estética ligada al pasado aristocrático veneciano.

  • Carnaval de Oruro (Bolivia): Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, combina danzas tradicionales y expresiones religiosas andinas.

  • Carnaval de Barranquilla (Colombia): Se destaca por su diversidad cultural, con música y danzas que reflejan la identidad caribeña.

  • Mardi Gras de Nueva Orleans (Estados Unidos): Una celebración urbana con desfiles, jazz y rituales que forman parte esencial de la identidad local.

  • Carnaval de Gualeguaychú (Argentina): Famoso por sus desfiles en el corsódromo y la fuerte competencia entre comparsas.

  • Carnaval de Jujuy (Argentina): Celebración ancestral de raíz andina, marcada por rituales comunitarios y tradiciones transmitidas de generación en generación.

  • Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (España): Uno de los más importantes de Europa, con desfiles multitudinarios y fuerte atracción turística.

  • Carnaval de Niza (Francia): Conocido por sus carrozas artísticas y la tradicional batalla de flores.

  • Carnaval de Salvador de Bahía (Brasil): Destaca por su carácter callejero, la música en vivo y el protagonismo del axé.

  • Carnaval de Colonia (Alemania): Popular por su tono festivo y satírico, con fuerte presencia de humor político.

  • Carnaval de Cádiz (España): Reconocido por sus comparsas y chirigotas, con letras cargadas de humor y crítica social.

  • Carnaval de Trinidad y Tobago: Uno de los más influyentes del Caribe, con fuerte presencia del calipso y el soca.

  • Carnaval de Recife y Olinda (Brasil): Celebración popular con protagonismo del frevo y masiva participación callejera.

  • Carnaval de Montevideo (Uruguay): Considerado el más largo del mundo en duración, con murgas, candombe y espectáculos barriales.

El ranking evidencia cómo el carnaval, más allá de su origen religioso, se transformó en una expresión cultural que combina identidad, música, danza y turismo. Cada uno, con su estilo particular, refleja la historia y el espíritu de su comunidad, consolidándose como una de las celebraciones más vibrantes del mundo

