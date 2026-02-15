Bodegón en Buenos Aires: los lugares con la mejor comida italiana de la ciudad

Embed - Nina Focaccia en Instagram: "Palermo. Sol. Las mejores focaccias. Vino. ¿Venis? Domingo mediodía 12 a 16hs y 19 a 01hs. Honduras 4000, Palermo." View this post on Instagram

Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"

Inspirado en la historia de un abuelo inmigrante, este espacio de la gastronomía en Buenos Aires mezcla una estética cuidada con guiños a Roma y Florencia, y una carta dedicada a celebrar la focaccia.

Su pan se destaca por ser aireado y fragante, ideal para sánguches contundentes. Entre los más aclamados aparece la focaccia de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero, aunque la propuesta suma una amplia variedad de fiambres italianos —como sopresatta, porchetta, nduja o spianata—, vegetales grillados o en conserva y aderezos que van del aceite de ajo al pesto y los pistachos molidos.

Con horario desde la mañana, Giuseppe Vicenti resulta perfecto para un almuerzo distinto o un plan relajado de fin de semana, consolidándose entre las opciones de dónde comer en Buenos Aires cocina italiana con impronta artesanal, en Av. Ángel Gallardo 95, Villa Crespo.