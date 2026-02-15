Bodegón en Buenos Aires: los lugares con la mejor comida italiana de la ciudad
Clásico de la gastronomía porteña, la focaccia gana terreno en Buenos Aires con versiones esponjosas y aromáticas ideales para sánguches gourmet.
En Buenos Aires, donde la pizza y las pastas dominan la gastronomía porteña, la focaccia se abrió camino como nuevo favorito. Su masa aireada, el aceite de oliva y las hierbas aromáticas la volvieron un pan italiano cada vez más elegido por los porteños.
El auge de la focaccia en Buenos Aires se refleja en locales que la suman a sus cartas, con dos focaccerías destacadas en Palermo y Villa Crespo que apuestan a versiones artesanales y combinaciones renovadas. Para quienes buscan dónde comer en Buenos Aires algo distinto dentro de la cocina italiana, estas propuestas confirman que la focaccia llegó para quedarse.
Las especialidades de "Nina Focaccia"
En el corazón de Palermo, Nina Focaccia despliega una propuesta que combina cocina italiana, ambiente relajado y una carta breve pero contundente. Abierto de martes a domingo por la noche, este spot de la gastronomía en Buenos Aires se especializa en focaccias gourmet, pizzas, postres y una coctelería clásica que completa el plan.
Entre las más pedidas se destacan la Focaccia Nina, con mortadela y pistacho junto a mozzarella, stracciatella, tomates cherry y pesto casero; la Focaccia Colucci, con prosciutto crudo, rúcula y quesos italianos; y la Focaccia San Telmo, que suma matambre, vegetales frescos y salsas en versión sánguche.
La experiencia se potencia con tragos como negroni, gin tonic o Aperol Spritz, que le aportan un clima festivo y posicionan a Nina Focaccia entre los restaurantes en Palermo más buscados para comer focaccia en Buenos Aires, en Honduras 4000.
Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"
Inspirado en la historia de un abuelo inmigrante, este espacio de la gastronomía en Buenos Aires mezcla una estética cuidada con guiños a Roma y Florencia, y una carta dedicada a celebrar la focaccia.
Su pan se destaca por ser aireado y fragante, ideal para sánguches contundentes. Entre los más aclamados aparece la focaccia de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero, aunque la propuesta suma una amplia variedad de fiambres italianos —como sopresatta, porchetta, nduja o spianata—, vegetales grillados o en conserva y aderezos que van del aceite de ajo al pesto y los pistachos molidos.
Con horario desde la mañana, Giuseppe Vicenti resulta perfecto para un almuerzo distinto o un plan relajado de fin de semana, consolidándose entre las opciones de dónde comer en Buenos Aires cocina italiana con impronta artesanal, en Av. Ángel Gallardo 95, Villa Crespo.
