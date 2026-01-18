La IA reveló cuáles son los mejores sándwiches para preparar

Para quienes buscan algo más liviano, el sándwich de pollo a la parrilla aparece como una gran opción. La IA recomienda marinar la pechuga en yogur natural con especias, limón y un toque de miel antes de cocinarla, para lograr una carne jugosa y llena de sabor. El armado se completa con pan tipo ciabatta o baguette apenas tostado, hummus de pimientos asados, palta, cebolla morada encurtida y hojas verdes como rúcula o espinaca.

Por último, el sándwich de porchetta tiene su versión simplificada para hacer en casa. En lugar de una pieza entera, se puede usar bondiola cocida a fuego lento con hierbas como romero y tomillo, deshilachada y dorada en su propio jugo. El pan de campo o la focaccia funcionan perfecto, mientras que el contraste llega con una salsa verde suave o pesto y hojas frescas. El resultado es un sándwich intenso, equilibrado y pensado para quienes disfrutan de sabores bien marcados.