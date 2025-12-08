La inteligencia artificial clasificó las ciudades futuristas de mundo: cuáles serán

El gobierno impulsa una adopción masiva de IA en trámites, salud y educación, y el sector privado actúa como motor permanente de innovación. En Seúl, lo nuevo nunca tarda en llegar: se implementa y punto.

2. Singapur

Un modelo de eficiencia absoluta. Singapur combina urbanismo predictivo con un sistema estatal totalmente digitalizado: desde permisos laborales hasta renovaciones de vivienda, casi todo es online y guiado por IA.

Sus políticas de energía limpia dieron lugar a edificios autosustentables, techos verdes, riego inteligente y agricultura vertical integrada al tejido urbano. El país-ciudad funciona como una máquina precisa donde cada decisión se basa en datos, y cada proyecto se testea primero con simulaciones digitales del propio territorio.

3. Dubai (EAU)

Dubai es el laboratorio urbano más audaz del mundo. Acá aparecen primero los drones mensajeros, los taxis aéreos, los edificios imposibles y los megaproyectos que desafían cualquier lógica. El gobierno empuja fuerte la automatización y la robótica, sumado a una transición energética que apuesta por gigantescas plantas solares y sistemas avanzados de desalinización.

4. Shenzhen (China)

El núcleo donde se fabrica el futuro. Shenzhen pasó de aldea pesquera a ecosistema tecnológico global en tiempo récord. Fue la primera metrópolis del mundo en electrificar toda su flota de buses, casi no se usa dinero físico, y la velocidad con la que se prototipa y lanza tecnología es inigualable: Shenzhen define el ritmo industrial del siglo XXI.

5. Helsinki (Finlandia)

El futuro desde un ángulo más humano. Helsinki integra innovación con bienestar: IA aplicada a salud pública, educación personalizada, movilidad totalmente conectada y edificios diseñados para reducir consumo energético. Usa datos abiertos para que ciudadanos y desarrolladores puedan proponer soluciones, y trabaja con modelos de urbanismo enfocados en luz natural, espacios verdes y accesibilidad.