La IA reveló cuáles serán los destinos favoritos para los argentinos en 2026
ChatGPT destacó destinos ideales para el verano y armó una lista de actividades imperdibles, todo impulsado por inteligencia artificial que la rompe.
Con la llegada del verano, miles ya empiezan a cranear una escapada para descansar un poco, ya sea en solitario, con amigos o en familia. A partir de ese escenario, inteligencia artificial aplicada en ChatGPT armó una selección de destinos que podrían convertirse en los favoritos de los argentinos y destacó los atractivos más fuertes de cada uno.
Datos de las Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC muestran que, en la temporada pasada, más de 3,7 millones de personas viajaron al exterior. Entre todas las opciones, Brasil volvió a quedar primero en el ranking, elegido por el 38,6% de quienes cruzaron la frontera.
Los destinos mas populares según la IA
A partir del volumen de búsquedas, consultas y reservas preliminares, la inteligencia artificial analizó el comportamiento de los viajeros argentinos y definió cuáles serán los destinos más elegidos para el verano 2026. La lista mezcla clásicos regionales, Caribe, México y varias joyas locales que ganan terreno gracias a mejores precios y experiencias más personalizadas.
Brasil – Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Maceió
- Río de Janeiro: playas icónicas como Copacabana e Ipanema, vida cultural intensa, música, gastronomía y un ritmo urbano que atrae a jóvenes y familias.
- Florianópolis: ideal para quienes buscan playas amplias, dunas, surf y naturaleza. Combina movimiento, buena infraestructura y aire relajado.
- Búzios: ambiente boutique, calles angostas, gastronomía de autor y playas perfectas para descansar.
- Maceió: mar cristalino, piscinas naturales y precios accesibles. Una opción cada vez más elegida por su excelente relación calidad-precio.
Aruba – Eagle Beach y Palm Beach
- Playas y clima: arenas blancas, mar turquesa y un clima estable todo el año la posicionan como una de las islas más buscadas.
- Hoteles y actividades: resorts all inclusive, snorkel, buceo y deportes náuticos en aguas calmas.
- Ambiente: destino seguro, tranquilo y pensado para desconectar sin complicaciones.
República Dominicana – Punta Cana y Miches
- Punta Cana: sigue firme entre los favoritos por sus resorts, playas amplias y un abanico enorme de actividades acuáticas.
- Miches: crecimiento fuerte en consultas gracias a su perfil eco, playas vírgenes y hoteles de lujo más silenciosos.
- Atractivos: formato all inclusive, precios competitivos y una experiencia que combina relax y entretenimiento.
México – Cancún, Riviera Maya y Tulum
- Cancún: hoteles de gran escala, playas caribeñas y vida nocturna intensa.
- Riviera Maya: parques naturales, cenotes, snorkel y propuestas familiares.
- Tulum: ruinas mayas frente al mar, hoteles bohemios y una vibra más tranquila.
Argentina – Iguazú, Salta, Córdoba y Bariloche
- Iguazú: Cataratas, selva, fauna y paseos náuticos; un clásico que se mantiene fuerte por su impacto natural.
- Salta: montañas, rutas del vino, pueblos históricos y gastronomía andina.
- Córdoba: sierras, ríos, caminatas y pueblos con mucha cultura local.
- Bariloche: lagos, trekking, kayak y un entorno alpino perfecto para turismo activo y familiar.
