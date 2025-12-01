Cuáles son los trabajos que van a desaparecer del mercado, según la inteligencia artificial

Además, la IA generativa permite ofrecer respuestas cada vez más naturales y precisas, lo que acelera el reemplazo del trabajo humano.

2. Ingreso y procesamiento de datos

Cargos administrativos que implican cargar información, revisar planillas o ejecutar procesos repetitivos están entre los más vulnerables.

La automatización documental y los softwares inteligentes pueden analizar datos, corregir errores, procesar formularios y completar informes en segundos.

3. Tareas de logística y transporte

Conductores de camiones, repartidores o mensajeros podrían verse afectados por la expansión de los vehículos autónomos y los drones de reparto. Para las empresas, estas tecnologías representan mayor eficiencia, reducción de costos y menos riesgos.

4. Servicios básicos de diseño y creación de contenido

Si bien los sectores creativos parecían “a salvo”, la IA ya es capaz de producir textos, imágenes, videos y diseños simples con calidad sorprendente.

Trabajos como redacción básica, diseño genérico o producción rutinaria de contenido podrían transformarse o directamente desaparecer.

5. Operaciones industriales repetitivas

La robótica avanzada está reemplazando tareas peligrosas, monótonas o de alta precisión en fábricas y líneas de producción. Robots autónomos pueden ensamblar piezas, empaquetar, controlar stock y realizar inspecciones sin descanso.

¿La IA solo eliminará empleos?

A pesar de este panorama desafiante, los especialistas coinciden en que la IA no solo destruirá puestos de trabajo, sino que también creará muchos otros.

Las áreas que más crecerán incluyen:

Programación y mantenimiento de sistemas automatizados

Supervisión y control de robots

Análisis y gestión de grandes volúmenes de datos

Ciberseguridad

Ingeniería de prompts e interacción hombre-máquina

El verdadero desafío será la adaptación: aprender nuevas habilidades y mantenerse actualizado en un mercado laboral que evoluciona a un ritmo acelerado.