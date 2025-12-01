Cuáles son los trabajos que van a desaparecer del mercado, según la inteligencia artificial
El avance de la IA está cambiando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes y, según la propia IA, hay ciertos empleos que serán los primeros en desaparecer.
Se trata de trabajos con tareas repetitivas, predecibles y fácilmente automatizables, donde los sistemas inteligentes ya pueden operar con precisión y sin intervención humana.
La transformación tecnológica, potenciada por la automatización, el machine learning y los robots autónomos, obliga a mirar de cerca cuáles son los sectores que podrían verse más afectados en los próximos años. La IA no solo identifica qué profesiones están en riesgo, sino también cuáles serán las nuevas habilidades necesarias para sobrevivir en un mercado laboral que cambia constantemente.
Los trabajos que van a desaparecer según la IA
De acuerdo a los análisis de distintos modelos de inteligencia artificial, los primeros empleos en riesgo son aquellos basados en patrones fijos, tareas mecánicas o procesos que no requieren creatividad ni criterio humano. En estos ámbitos, las máquinas ya demostraron ser más rápidas, más económicas y menos propensas al error.
1. Atención al cliente y soporte básico
Los trabajos de atención al cliente —especialmente vía chat, mail o teléfono— encabezan la lista. Los chatbots, asistentes virtuales y sistemas automatizados pueden responder consultas, gestionar reclamos y resolver tareas sin intervención humana.
Además, la IA generativa permite ofrecer respuestas cada vez más naturales y precisas, lo que acelera el reemplazo del trabajo humano.
2. Ingreso y procesamiento de datos
Cargos administrativos que implican cargar información, revisar planillas o ejecutar procesos repetitivos están entre los más vulnerables.
La automatización documental y los softwares inteligentes pueden analizar datos, corregir errores, procesar formularios y completar informes en segundos.
3. Tareas de logística y transporte
Conductores de camiones, repartidores o mensajeros podrían verse afectados por la expansión de los vehículos autónomos y los drones de reparto. Para las empresas, estas tecnologías representan mayor eficiencia, reducción de costos y menos riesgos.
4. Servicios básicos de diseño y creación de contenido
Si bien los sectores creativos parecían “a salvo”, la IA ya es capaz de producir textos, imágenes, videos y diseños simples con calidad sorprendente.
Trabajos como redacción básica, diseño genérico o producción rutinaria de contenido podrían transformarse o directamente desaparecer.
5. Operaciones industriales repetitivas
La robótica avanzada está reemplazando tareas peligrosas, monótonas o de alta precisión en fábricas y líneas de producción. Robots autónomos pueden ensamblar piezas, empaquetar, controlar stock y realizar inspecciones sin descanso.
¿La IA solo eliminará empleos?
A pesar de este panorama desafiante, los especialistas coinciden en que la IA no solo destruirá puestos de trabajo, sino que también creará muchos otros.
Las áreas que más crecerán incluyen:
Programación y mantenimiento de sistemas automatizados
Supervisión y control de robots
Análisis y gestión de grandes volúmenes de datos
Ciberseguridad
Ingeniería de prompts e interacción hombre-máquina
El verdadero desafío será la adaptación: aprender nuevas habilidades y mantenerse actualizado en un mercado laboral que evoluciona a un ritmo acelerado.
