La inteligencia artificial determinó cuál es la ciudad más avanzada del mundo.

Singapur también es considerada una referencia dentro del concepto de smart city o ciudad inteligente. Para gestionar sus recursos utiliza sensores, inteligencia artificial y herramientas de big data que permiten obtener información en tiempo real y aplicarla en áreas como el tránsito, la energía y la seguridad.

La movilidad inteligente representa otro de sus puntos fuertes. La tecnología permite analizar los desplazamientos de la población y gestionar de manera más eficiente la infraestructura urbana, con el objetivo de reducir problemas vinculados con la congestión y optimizar los recursos disponibles.

Este es el lujoso aeropuerto internacional de singapur

A esto se suma una fuerte apuesta por la sustentabilidad y la reducción de emisiones, incorporando tecnología a la planificación urbana. De esta manera, la innovación no solamente está vinculada con dispositivos o servicios digitales, sino también con la manera en que se organiza y administra la ciudad.

Otro de los aspectos destacados por la IA es el nivel de sus sistemas educativo y sanitario, considerados entre los más desarrollados a escala internacional. Singapur cuenta además con una economía fuertemente vinculada con la innovación y una importante presencia de empresas tecnológicas, fintechs y centros dedicados al desarrollo de inteligencia artificial.

Otras ciudades que compiten en el ranking

Sin embargo, no fue la única ciudad mencionada. Entre los destinos que también aparecen como referentes mundiales se encuentran Tokio, Seúl, Zúrich, Copenhague y Dubái, cada uno con fortalezas particulares relacionadas con la tecnología, la sustentabilidad, la infraestructura o la calidad de vida.

De esta manera, la elección de Singapur responde principalmente a su capacidad para integrar diferentes avances dentro de un mismo modelo urbano, utilizando la tecnología y la planificación para transformar distintos aspectos de la vida diaria de sus habitantes.