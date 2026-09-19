La villa marinera de Brasil elegida por los argentinos para desenchufarse
Brasil, turismo: una isla paradisíaca sin autos, con playas soñadas y una vida nocturna que parece no tener fin, lejos de Río y Búzios, ideal para escaparse.
En el noreste de Brasil hay un destino que se convirtió en una de las grandes apuestas para quienes buscan unas vacaciones diferentes. Jericoacoara se destaca por sus paisajes naturales, su espíritu bohemio y una propuesta turística que combina tranquilidad con diversión.
Este rincón brasileño mantiene una atmósfera relajada, con playas paradisíacas, naturaleza y una identidad propia que lo diferencia de otros destinos. Su estilo descontracturado también despierta cada vez más interés entre los viajeros argentinos que buscan conocer nuevos lugares de Brasil, turismo y disfrutar una experiencia lejos de los circuitos tradicionales.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Este antiguo pueblo de pescadores de Brasil conserva una particularidad que sorprende a quienes lo visitan: sus calles están cubiertas de arena fina y los autos particulares no pueden circular por el centro urbano. El resultado es un destino donde se respira una atmósfera tranquila y muy diferente a la de las grandes ciudades.
Con la llegada de la tarde, la duna del Pôr do Sol se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para los turistas. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de un atardecer espectacular, con el paisaje natural como protagonista y una postal que se volvió uno de los grandes atractivos del turismo en Brasil.
Cuando cae la noche, el movimiento se concentra en el centro. Las luces cálidas, los puestos callejeros y las bebidas preparadas con frutas tropicales crean un ambiente relajado, donde las tradicionales caipiriñas suman otro atractivo a la experiencia.
La música también ocupa un lugar central. El forró y el reggae se escuchan en distintos rincones del pueblo y acompañan las noches al aire libre. Muchos visitantes se animan a bailar descalzos sobre la arena, bajo un cielo repleto de estrellas, en una escena que combina naturaleza, música y cultura local.
Dónde queda y cómo llegar a Jericoacoara
Jericoacoara se encuentra en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, a unos 300 kilómetros de Fortaleza. Para llegar desde Argentina, una de las opciones más habituales es volar hasta Fortaleza y continuar el viaje por tierra hasta este destino de playa.
Desde la capital de Ceará, el recorrido puede hacerse en vehículo particular, transfer o transporte turístico, con un trayecto que combina rutas asfaltadas y caminos de arena. La localidad está dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, por lo que el acceso al pueblo tiene algunas particularidades y los vehículos particulares no pueden circular libremente por sus calles.
Por eso, quienes eligen este destino de Brasil y turismo suelen organizar con anticipación el traslado final para disfrutar de sus playas, dunas y paisajes naturales.
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