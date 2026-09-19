La villa marinera de Brasil elegida por los argentinos para desenchufarse

La música también ocupa un lugar central. El forró y el reggae se escuchan en distintos rincones del pueblo y acompañan las noches al aire libre. Muchos visitantes se animan a bailar descalzos sobre la arena, bajo un cielo repleto de estrellas, en una escena que combina naturaleza, música y cultura local.

Dónde queda y cómo llegar a Jericoacoara

Jericoacoara se encuentra en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, a unos 300 kilómetros de Fortaleza. Para llegar desde Argentina, una de las opciones más habituales es volar hasta Fortaleza y continuar el viaje por tierra hasta este destino de playa.

Desde la capital de Ceará, el recorrido puede hacerse en vehículo particular, transfer o transporte turístico, con un trayecto que combina rutas asfaltadas y caminos de arena. La localidad está dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, por lo que el acceso al pueblo tiene algunas particularidades y los vehículos particulares no pueden circular libremente por sus calles.

Por eso, quienes eligen este destino de Brasil y turismo suelen organizar con anticipación el traslado final para disfrutar de sus playas, dunas y paisajes naturales.