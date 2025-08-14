La inteligencia artificial revela cuáles son las aplicaciones más tóxicas para tu mente

tiktok juego peligroso.jpg

X (antes Twitter):

En esta plataforma, la hostilidad es constante y los usuarios se exponen a discursos de odio y sobreinformación. Según la IA, esto puede generar estrés crónico, polarización de la información y un burnout informativo que nos deje desconectados durante varias horas.

x twitter.jpg

Facebook:

Dentro del universo Meta, al igual que Instagram, los riesgos principales son las fake news, el contenido polarizado y discusiones interminables que pueden causar paranoia, nostalgia forzada o cansancio emocional.

facebook instagram

Por el contrario, las aplicaciones que la IA considera más beneficiosas para la salud mental son aquellas que ayudan a organizarse, concentrarse o relajarse, invitando a bajar el ritmo y enfocarse en lo importante.