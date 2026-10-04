La joya histórica de Mendoza: el pueblo marcado por las huellas del Ejército de los Andes

El recorrido histórico no se limita al período independentista. A unos siete kilómetros de la localidad se encuentra el cerro Tunduqueral, un sitio relacionado con el legado del pueblo Huarpe y que posee también un importante interés arqueológico.

Otra alternativa es acercarse al Bosque de Darwin, en la zona de Paramillos. Allí se encuentra un conjunto de árboles petrificados cuya antigüedad supera los 230 millones de años. El yacimiento fue hallado en 1835 por Charles Darwin durante su paso por la región.

Los paisajes que rodean el pueblo completan el recorrido. Entre ellos aparece el Cerro de los 7 Colores, ubicado en plena Precordillera y caracterizado por las diferentes tonalidades que atraviesan sus formaciones.

Para alcanzar su punto más elevado es necesario realizar una caminata de dificultad intermedia. Durante el trayecto se pueden observar los paisajes montañosos de la zona y, desde determinados sectores, obtener vistas hacia el Cerro Aconcagua.

Uspallata también funciona como base para realizar actividades al aire libre. Dependiendo de la temporada, la oferta incluye trekking, rappel y tirolesa, mientras que durante los meses de invierno se incorporan propuestas relacionadas con la nieve, como esquí y snowboard.

De esta manera, el pueblo permite combinar en una misma escapada los vestigios de diferentes períodos históricos con algunos de los escenarios naturales característicos de la cordillera mendocina.

Dónde se ubica este poblado y cómo llegar a Uspallata

Uspallata pertenece al departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, y se encuentra atravesada por el río Mendoza y por los cursos de agua de San Alberto y Uspallata.

Su cercanía con el límite internacional con Chile explica buena parte de su importancia histórica. La ubicación facilitó el tránsito y el encuentro de las tropas que formaron parte del Ejército de los Andes antes de emprender el cruce de la Cordillera. Actualmente, además, la localidad constituye el kilómetro cero de la Ruta Nacional 149.

Desde la ciudad de Mendoza hay aproximadamente 120 kilómetros hasta Uspallata. Para quienes viajan en vehículo particular, una de las alternativas indicadas es tomar la Ruta Nacional 40, atravesar la zona de Perdriel y posteriormente continuar por la Ruta Nacional 7.

El recorrido demanda alrededor de dos horas en auto, aunque el tiempo puede modificarse según las condiciones del tránsito y del camino.

Su ubicación convierte a Uspallata en una alternativa para quienes buscan conocer Mendoza desde otra perspectiva: un pueblo donde las huellas del Ejército de los Andes conviven con sitios arqueológicos, montañas y actividades de aventura en plena región cordillerana.