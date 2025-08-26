La liquidación de sábanas y frazadas en supermercados con descuentos de hasta 30%
Los grandes supermercados lanzaron una liquidación que incluye sábanas y frazadas con rebajas de hasta el 30%. Una oportunidad ideal para renovar el placard.
Renovar la ropa de cama muchas veces implica un gasto importante, pero ahora varias cadenas de supermercados en Argentina ofrecen precios rebajados en juegos de sábanas y frazadas. Con descuentos de hasta el 30%, la posibilidad de pagar en cuotas y productos de primeras marcas, la promoción se vuelve tentadora para quienes buscan calidad a buen precio.
Las liquidaciones abarcan modelos de distintos tamaños, materiales y estilos, desde opciones infantiles hasta versiones premium con más de 1000 hilos. De esta manera, se pueden encontrar alternativas que se adaptan tanto a las necesidades del día a día como a quienes prefieren artículos de mayor confort.
Agosto y septiembre son meses donde muchas familias eligen renovar textiles para el hogar, aprovechando las promociones antes de la llegada de la temporada de calor. En este caso, las ofertas de Carrefour, Jumbo y Coto permiten acceder a precios muy baratos y cuotas sin interés, algo poco común en este tipo de productos.
Los supermercados que liquidan sábanas y frazadas
Carrefour
-
Juego de sábanas Tex Home 2 1/2 cotton touch estampada – $52.492,50 (precio regular: $69.990) – 2do al 50% combinable
Juego de sábanas Tex Home 144 hilos 2 pl – $50.242,50 (precio regular: $66.990) – 2do al 50% combinable
Sábanas infantiles Tex Home 100% algodón – $33.742,50 (precio regular: $44.990) – 3 cuotas sin interés – 2do al 50% combinable
Juego de sábanas Tex Home cotton touch lisa – desde $51.742,50 (precio regular: $68.990) – 3 cuotas sin interés – 2do al 50% combinable
Todas estas ofertas se pueden financiar en hasta 3 cuotas sin interés.
Jumbo
-
Sábana Lisa Queen – Krea – $58.240 (precio regular: $83.200) – 30% OFF
Sábana Estampada SKP 144h Policot – Krea – $72.800 (precio regular: $104.000) – 30% OFF
Sábana Lisa King – Krea – $65.520 (precio regular: $93.600) – 30% OFF
Sábana Estampada SKP 180h – Krea – $69.160 (precio regular: $98.800) – 30% OFF
Sábana Infantil Ajustable Blanca – $44.450 (precio regular: $63.500) – 30% OFF
La mayoría de los modelos están disponibles en varios colores y diseños.
Coto
-
Juego de Sábanas Twin 1000 hilos Lisa – $50.399,30 (precio regular: $71.999) – 30% OFF
Juego de Sábanas Queen 600 hilos Lisa – $62.999,30 (precio regular: $89.999) – 30% OFF
Juego de Sábanas King 1000 hilos Lisa – desde $78.399,30 (precio regular: $111.999) – 30% OFF
Juego de Sábanas King 600 hilos Lisa – $83.999,30 (precio regular: $119.999) – 30% OFF
