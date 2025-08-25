El supermercado que remata ropa de invierno con hasta 50% de descuento
En pleno invierno, una reconocida cadena lanzó rebajas de hasta el 50% en indumentaria para hombres, mujeres y niños. Enterate acá.
Renovar el placard en esta época suele ser un desafío por los precios elevados de la indumentaria. Sin embargo, una de las cadenas más populares del país anunció una promoción que se destaca en el mercado: hasta 50% de descuento en ropa seleccionada. La oferta incluye prendas para toda la familia, desde remeras y pantalones hasta camperas de abrigo.
En un contexto donde muchos argentinos viajan a países vecinos en busca de precios más bajos, estas promociones locales aparecen como una opción más accesible. Los descuentos están disponibles tanto en las sucursales físicas como en la tienda online, con una amplia variedad de talles y estilos para aprovechar antes de que se agote el stock.
Las rebajas no solo abarcan básicos como jeans y sweaters, sino también camperas de invierno, que suelen ser los productos más costosos en esta temporada. Con precios que parten desde los $6.999, la promoción representa una oportunidad para quienes buscan calidad sin resignar el bolsillo.
Las ofertas que tiene Coto
La cadena de supermercados Coto puso en marcha esta liquidación de invierno con productos para hombres, mujeres y niños. Entre las ofertas más destacadas aparecen:
Remeras para hombre desde $6.999 (precio regular $13.999).
Jeans elastizados desde $32.499 (precio regular $64.999).
Sweaters de lana por $24.999 (precio regular $49.999).
Camperas aviadoras a $37.499 (precio regular $74.999).
Parkas con capucha desde $54.999 (precio regular $109.999).
Musculosas y leggings para mujer desde $7.499.
Camperas de dama cortas o largas a partir de $27.999.
Los descuentos estarán vigentes hasta agotar stock y pueden variar según la sucursal o la compra online. Se trata de una liquidación que combina ahorro y variedad, pensada para quienes quieren aprovechar el cambio de temporada y sumar abrigo a su guardarropa.
