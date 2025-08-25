El supermercado que remata ropa de invierno con hasta 50% de descuento

Renovar el placard en esta época suele ser un desafío por los precios elevados de la indumentaria. Sin embargo, una de las cadenas más populares del país anunció una promoción que se destaca en el mercado: hasta 50% de descuento en ropa seleccionada. La oferta incluye prendas para toda la familia, desde remeras y pantalones hasta camperas de abrigo.