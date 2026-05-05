Zulemita Menem generó preocupación tras mostrarse internada: qué le pasó

Qué le pasó a Zulemita Menem y cómo está de salud

Si bien no brindó detalles técnicos sobre el diagnóstico o las circunstancias exactas del accidente, dejó en claro que se encuentra de buen ánimo. En una de las fotos se la ve junto a una mujer, a quien le dedicó un tierno mensaje: “Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”.

La hija del fallecido expresidente no especificó cuánto tiempo deberá permanecer internada ni si requerirá algún tipo de intervención quirúrgica adicional.

La falta de precisiones sobre el motivo del ingreso al sanatorio despertó una ola de consultas y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes aguardan por una pronta evolución de la empresaria.

image Zulemita Menem generó preocupación tras mostrarse internada

Zulemita Menem se distancia de Carlos Nair en la disputa por la herencia

Meses atrás y en medio de la batalla judicial por la herencia de Carlos Saúl Menem, Zulemita Menem rompió el silencio y se refirió a la causa que su hermano Carlos Nair le inició, dejando en claro que prefiere mantener la calma y que la resolución final está en manos de la Justicia.

La hija del expresidente habló entonces en Desayuno Americano y sostuvo que todos los temas vinculados a la herencia “están todos los temas en la Justicia, que determinará las cosas como tengan que ser”.

Además, la empresaria reafirmó su postura sobre la disputa familiar y el vínculo con su hermano: “Lo único que me interesa es tener la consciencia tranquila”, aseguró, subrayando que siempre mantuvo un trato correcto con Carlos Nair a pesar de las diferencias.