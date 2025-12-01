La manera innovadora de conseguir una casa propia fácilmente y a buen precio

Cómo son las casas modulares listas para instalar

Idero ofrece cuatro modelos de casas modulares modernas y funcionales, que van de 30 a 78 m², con uno a tres dormitorios y hasta dos baños, adaptándose a distintos estilos de vida y familias numerosas.

Las viviendas permiten personalizaciones como aleros, terrazas o balcones, y algunas se pueden ampliar o trasladar a otro terreno, acompañando las etapas de la familia.

Fabricadas en Buenos Aires, se entregan en hasta 90 días, con estructura de acero, aislamiento térmico y acústico, eficiencia energética y durabilidad superior a la construcción tradicional. Los precios, IVA incluido, oscilan entre u$s31.308 y u$s76.613.

Cómo comprar tu casa modular, en 4 pasos