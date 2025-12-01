La manera innovadora de conseguir una casa propia fácilmente y a buen precio
El primer edificio construido de esta manera fue en la zona de Vaca Muerta, en tan solo 28 días. Conocé todos los detalles en la nota.
La casa propia es uno de los anhelos más importantes y desafiantes para los argentinos en la actualidad. En un mercado donde los costos y el financiamiento no siempre acompañan, una empresa de casas modulares dio a conocer un modelo innovador: la tokenización.
Esta nueva forma de invertir y acceder a una propiedad se despega de los métodos tradicionales y llama la atención, cada vez más, de los usuarios. La compañía en cuestión es Idero, responsable de levantar, en solo 28 días, el primer edificio modular de seis niveles del país, ubicado en la zona de Vaca Muerta.
De qué se tratan las Casas Modulares
Idero, creadora del primer edificio modular de seis pisos construido en 28 días en Añelo, propone un nuevo modo de llegar a la vivienda: comprarla en pequeñas fracciones según el bolsillo de cada persona.
Con el sistema “Casa Propia”, se pueden sumar partes desde u$s10, sin perder lo aportado y con la posibilidad de vender o transferir esas fracciones.
Al alcanzar el 60% del valor, el usuario puede seguir acumulando propiedad o mudarse mediante un leasing con opción de compra, donde cada cuota se descuenta del precio final.
Cómo son las casas modulares listas para instalar
Idero ofrece cuatro modelos de casas modulares modernas y funcionales, que van de 30 a 78 m², con uno a tres dormitorios y hasta dos baños, adaptándose a distintos estilos de vida y familias numerosas.
Las viviendas permiten personalizaciones como aleros, terrazas o balcones, y algunas se pueden ampliar o trasladar a otro terreno, acompañando las etapas de la familia.
Fabricadas en Buenos Aires, se entregan en hasta 90 días, con estructura de acero, aislamiento térmico y acústico, eficiencia energética y durabilidad superior a la construcción tradicional. Los precios, IVA incluido, oscilan entre u$s31.308 y u$s76.613.
Cómo comprar tu casa modular, en 4 pasos
- Creación de cuenta: El usuario se registra en la plataforma y valida su identidad de manera rápida y segura.
- Selección de vivienda: Puede explorar los distintos modelos, sus características y posibilidades de personalización.
- Compra por fracciones: Se adquieren partes de la vivienda según la capacidad de pago, con flexibilidad y sin presión mensual.
- Acceso al hogar al 60%: Una vez alcanzado el 60% del valor, se puede habitar la casa mediante un leasing con opción de compra o continuar sumando fracciones hasta completar el 100%.
