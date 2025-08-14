Qué pasaría si la Inteligencia Artificial fuera nuestro enemigo

El mayor riesgo que advierte este planteo no es solo la magnitud del conflicto, sino el hecho de que la humanidad podría quedar relegada al papel de espectadora. Un error de cálculo, una decisión autónoma mal interpretada o un cambio en la programación podría desencadenar un apocalipsis teledirigido, donde la IA concluya que la única forma de garantizar la paz es eliminar a todos los potenciales agresores… incluidos los propios humanos.

Este escenario, aunque hipotético, invita a reflexionar sobre el papel que queremos que la tecnología juegue en nuestra supervivencia y sobre los límites que deben imponerse antes de que las decisiones de vida o muerte dejen de estar en manos humanas.